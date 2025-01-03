تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة "الفاو" تراجعا خلال شهر كانون الأول الماضي على أساس شهري، وذلك بسبب انخفاض أسعار السكر العالمية. إلا أن المؤشر لا يزال يُظهر ارتفاعاً قوياً على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات "الفاو" اليوم الجمعة، انخفاض المؤشر الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، إلى 127 نقطة في كانون الأول، مقارنة بـ 127.6 نقطة في تشرين الثاني بعد تعديل طفيف. وكان الرقم السابق في تشرين الثاني هو 127.5 نقطة.
وأفادت "الفاو" بأن المؤشر ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالعام الماضي، لكنه ظل أقل بنسبة 20.7 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغته في آذار 2022.
وسجل المؤشر متوسط 122 نقطة خلال عام 2024، وهو أقل بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، حيث عوضت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الحبوب والسكر الزيادات الطفيفة في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم.
وقادت أسعار السكر الانخفاضات الشهرية في كانون الأول، حيث تراجعت بنسبة 5.1 بالمئة على أساس شهري بفضل تحسن التوقعات بشأن محصول قصب السكر في الدول المنتجة الرئيسية. وبهذا تراجعت أسعار السكر بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما انخفضت أسعار منتجات الألبان بعد أن ظلت مرتفعة لسبعة أشهر متتالية، حيث هبطت بنسبة 0.7 بالمئة عن تشرين الثاني، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، لكنها زادت بنسبة 33.5 بالمئة مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي.
أما أسعار اللحوم فقد ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 7.1% مقارنة بكانون الأول 2023.
وأشارت "الفاو" إلى أن مؤشر أسعار الحبوب لم يشهد تغيرًا يذكر في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني، حيث انخفض بنسبة 9.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار القمح الذي عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة.
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