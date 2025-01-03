تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي

سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة "الفاو" تراجعا خلال شهر كانون الأول الماضي على أساس شهري، وذلك بسبب انخفاض أسعار السكر العالمية. إلا أن المؤشر لا يزال يُظهر ارتفاعاً قوياً على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات "الفاو" اليوم الجمعة، انخفاض المؤشر الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، إلى 127 نقطة في كانون الأول، مقارنة بـ 127.6 نقطة في تشرين الثاني بعد تعديل طفيف. وكان الرقم السابق في تشرين الثاني هو 127.5 نقطة.



وأفادت "الفاو" بأن المؤشر ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالعام الماضي، لكنه ظل أقل بنسبة 20.7 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغته في آذار 2022.



وسجل المؤشر متوسط 122 نقطة خلال عام 2024، وهو أقل بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، حيث عوضت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الحبوب والسكر الزيادات الطفيفة في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم.



وقادت أسعار السكر الانخفاضات الشهرية في كانون الأول، حيث تراجعت بنسبة 5.1 بالمئة على أساس شهري بفضل تحسن التوقعات بشأن محصول قصب السكر في الدول المنتجة الرئيسية. وبهذا تراجعت أسعار السكر بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



كما انخفضت أسعار منتجات الألبان بعد أن ظلت مرتفعة لسبعة أشهر متتالية، حيث هبطت بنسبة 0.7 بالمئة عن تشرين الثاني، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، لكنها زادت بنسبة 33.5 بالمئة مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي.

أما أسعار اللحوم فقد ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة في كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 7.1% مقارنة بكانون الأول 2023.



وأشارت "الفاو" إلى أن مؤشر أسعار الحبوب لم يشهد تغيرًا يذكر في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني، حيث انخفض بنسبة 9.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض أسعار القمح الذي عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة.