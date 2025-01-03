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موقع وستوديوهات خبرني يعزي بالراحلة شماس

1/3/2025 9:18:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فقد القطاع الطبي الأردني اليوم الصيدلانية الرائدة سميرة شماس التي كانت سباقة في العمل النقابي وتبوأت عدة مناصب دولية .كما كانت الراحلة من اصحاب الايادي البيضاء في دعم الأشقاء العرب في فلسطين والعراق.
اسرة ادارة وتحرير موقع وأستوديوهات خبرني تعزي اهل الفقيدة بالراحلة وتضرع إلى الله ان يتغمدها يالرحمة.

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