موقع وستوديوهات خبرني يعزي بالراحلة شماس
التاريخ
1/3/2025 9:18:50 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فقد القطاع الطبي الأردني اليوم الصيدلانية الرائدة سميرة شماس التي كانت سباقة في العمل النقابي وتبوأت عدة مناصب دولية .كما كانت الراحلة من اصحاب الايادي البيضاء في دعم الأشقاء العرب في فلسطين والعراق.
اسرة ادارة وتحرير موقع وأستوديوهات خبرني تعزي اهل الفقيدة بالراحلة وتضرع إلى الله ان يتغمدها يالرحمة.
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