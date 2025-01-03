العراق: إفشال مخطط إرهابي شمالي البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف قوات الأمن، واعتقال إرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.



وذكر الجهاز في بيان صدر اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي كان يعتزم تنفيذ عملية تفجير باستخدام عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو، ضمن محافظة كركوك، شمال البلاد، لاستهداف القوات الأمنية العراقية.