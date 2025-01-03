العراق: إفشال مخطط إرهابي شمالي البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف قوات الأمن، واعتقال إرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وذكر الجهاز في بيان صدر اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي كان يعتزم تنفيذ عملية تفجير باستخدام عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو، ضمن محافظة كركوك، شمال البلاد، لاستهداف القوات الأمنية العراقية.
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