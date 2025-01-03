استبيان مدته 30 ثانية يكشف خطر 19 مرضاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت أبحاث جديدة أن استطلاعاً مدته 30 ثانية يمكنه تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأكثر من 12 مرضاً.

هذا الاستبيان مكون من سؤالين، يتميزان بالدقة والبساطة، لدرجة أن بعض الأطباء يريدون إضافته إلى الفحوصات البدنية السنوية للمرضى.

وبحسب "دايلي ميل"، يسأل السؤال الأول: في المتوسط، كم يوماً في الأسبوع تمارس فيه تمارين معتدلة إلى قوية (مثل المشي السريع)؟

ويقول السؤال الثاني: في المتوسط، كم دقيقة تمارس فيها التمارين بهذا المستوى؟

علامة التمرين الحيوية

ويسمّى الاستبيان باسم "استبيان علامة التمرين الحيوية".

ووفق الدراسة التي قيمت نتيجة هذا الاستبيان، كان الأشخاص الأقل نشاطاً معرضين لخطر أعلى بكثير للإصابة بـ 19 مرضاً مزمناً، بما في ذلك السرطان، وأمراض القلب، والسكري، بالإضافة إلى حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وكان هذا الارتباط مستقلاً عن عوامل الخطر الأخرى، مثل ما إذا كان الشخص مدخناً أو لديه وزن زائد.

وقال الدكتور لوكاس كار، أستاذ الصحة وعلم وظائف الأعضاء البشرية في جامعة أيوا الذي قاد الدراسة: "يستغرق هذا الاستبيان المكون من سؤالين عادةً أقل من 30 ثانية حتى يكمله المريض، لذلك لا يتعارض مع زيارته. ولكن يمكن أن يخبرنا كثيراً عن الصحة العامة للمريض".

ويريد كار تقديم الاستبيان للمرضى أثناء فحوصاتهم السنوية، قائلاً إن معظم المستشفيات في الولايات المتحدة لا تسأل المرضى عن نشاطهم البدني.

وفي الدراسة، فحص كار وفريقه ردود أكثر من 7 آلاف مريض في المركز الطبي للرعاية الصحية بجامعة أيوا.

وتم إعطاؤهم الاستبيان القصير، أثناء الزيارات الصحية بين نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 وديسمبر(كانون الأول) 2022.

150 دقيقة

وقسم الباحثون المرضى إلى 3 مجموعات: الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق، والذين كانوا نشطين لمدة تتراوح بين 1 و149 دقيقة في الأسبوع، والذين مارسوا الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً بالحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط ​​الشدة أسبوعياً، مثل المشي السريع، أو ركوب الدراجات، أو البستنة.

ووجدت الدراسة أن الذين التزموا بهذه التوصيات كانوا أقل عرضة للإصابة بـ 19 حالة مزمنة بنسبة الثلث، مقارنة بمن مارسوا الرياضة نادراً.