استبيان مدته 30 ثانية يكشف خطر 19 مرضاً

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- Khaberni) خبرني - أظهرت أبحاث جديدة أن استطلاعاً مدته 30 ثانية يمكنه تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأكثر من 12 مرضاً.
هذا الاستبيان مكون من سؤالين، يتميزان بالدقة والبساطة، لدرجة أن بعض الأطباء يريدون إضافته إلى الفحوصات البدنية السنوية للمرضى.
وبحسب "دايلي ميل"، يسأل السؤال الأول: في المتوسط، كم يوماً في الأسبوع تمارس فيه تمارين معتدلة إلى قوية (مثل المشي السريع)؟
ويقول السؤال الثاني: في المتوسط، كم دقيقة تمارس فيها التمارين بهذا المستوى؟
علامة التمرين الحيوية
ويسمّى الاستبيان باسم "استبيان علامة التمرين الحيوية".
ووفق الدراسة التي قيمت نتيجة هذا الاستبيان، كان الأشخاص الأقل نشاطاً معرضين لخطر أعلى بكثير للإصابة بـ 19 مرضاً مزمناً، بما في ذلك السرطان، وأمراض القلب، والسكري، بالإضافة إلى حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.
وكان هذا الارتباط مستقلاً عن عوامل الخطر الأخرى، مثل ما إذا كان الشخص مدخناً أو لديه وزن زائد.
وقال الدكتور لوكاس كار، أستاذ الصحة وعلم وظائف الأعضاء البشرية في جامعة أيوا الذي قاد الدراسة: "يستغرق هذا الاستبيان المكون من سؤالين عادةً أقل من 30 ثانية حتى يكمله المريض، لذلك لا يتعارض مع زيارته. ولكن يمكن أن يخبرنا كثيراً عن الصحة العامة للمريض".
ويريد كار تقديم الاستبيان للمرضى أثناء فحوصاتهم السنوية، قائلاً إن معظم المستشفيات في الولايات المتحدة لا تسأل المرضى عن نشاطهم البدني.
وفي الدراسة، فحص كار وفريقه ردود أكثر من 7 آلاف مريض في المركز الطبي للرعاية الصحية بجامعة أيوا.
وتم إعطاؤهم الاستبيان القصير، أثناء الزيارات الصحية بين نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 وديسمبر(كانون الأول) 2022.
150 دقيقة
وقسم الباحثون المرضى إلى 3 مجموعات: الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق، والذين كانوا نشطين لمدة تتراوح بين 1 و149 دقيقة في الأسبوع، والذين مارسوا الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً بالحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة أسبوعياً، مثل المشي السريع، أو ركوب الدراجات، أو البستنة.
ووجدت الدراسة أن الذين التزموا بهذه التوصيات كانوا أقل عرضة للإصابة بـ 19 حالة مزمنة بنسبة الثلث، مقارنة بمن مارسوا الرياضة نادراً.
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