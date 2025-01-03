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استشهاد الرائد رشيد شقو أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين

1/3/2025 5:08:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / نعى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، شهيد الواجب الوطني، ابن مدينة نابلس، الرائد رشيد شقو، مرتب جهاز المخابرات العامة، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة في حادث عرضي أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين.


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