استشهاد الرائد رشيد شقو أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين

استشهاد الرائد رشيد شقو أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين
التاريخ
1/3/2025 5:08:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / نعى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، شهيد الواجب الوطني، ابن مدينة نابلس، الرائد رشيد شقو، مرتب جهاز المخابرات العامة، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة في حادث عرضي أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين.
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