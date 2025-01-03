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وزير الأمن الداخلي الأمريكي: (داعش) يهدف إلى نشر الخوف داخل الولايات المتحدة

1/3/2025 4:27:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 1 (كونا) -- كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي اليخاندرو مايوركاس أن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يهدف إلى شن هجمات داخل الولايات المتحدة بهدف نشر الخوف بين السكان "وهو ما لن تسمح به الحكومة الأمريكية".
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها شبكة (فوكس) الإخبارية الأمريكية مع مايوركاس مساء أمس الخميس بعد ساعات من مؤتمر صحفي لنائب مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي كريس رايا عقد في مدينة نيو اورلينز قال فيه إن منفذ حادث الدهس ليلة رأس السنة الميلادية الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا واصابة العشرات رجل أمريكي المولد يدعى شمس الدين جبار (42 عاما) وإن الحادث "كان مستوحى من أفكار (داعش) بنسبة 100 بالمئة".
وقال وزير الامن الداخلي الامريكي مايوركاس "بالنظر إلى المأساة التي وقعت في نيو أورلينز فإننا نتعامل مع مواطن أمريكي ولد في ولاية تكساس وتحول إلى العنف بسبب أيديولوجية إرهابية أجنبية".
وأضاف أن الفعل الذي نفذه جبار "يندرج ضمن ظاهرة المتطرفين العنيفين المحليين الذين شهدنا تطورهم وظهورهم على مدى السنوات العشر الماضية".
وشدد على أن "هدف (داعش) هو جعل الأمريكيين يعيشون في خوف" مضيفا انه "لا يمكننا السماح لهم بالنجاح في هذا الصدد.. يجب أن تسود ديمقراطيتنا وأسلوب حياتنا".
وأكد "سنواصل مسيرة التقدم في أسلوب حياتنا الديمقراطي ولن نسمح لأجواء الخوف بالسيطرة كما لن نسمح ل(داعش) بتحقيق هدفه".
وفيما يتعلق بالإرهابيين المحتملين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من خارجها قال مايوركاس "إن ضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي هو مسؤوليتنا العليا وفي إطار هذه المسؤولية نقوم بفحص وتتبع الأفراد الذين يشكلون تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي ويتم إعطاء الأولوية لاحتجازهم وطردهم من الولايات المتحدة".
وأضاف مايوركاس أنه "أيا كانت طبيعة التهديد" سواء من إرهابيين أمريكيين أو آخرين قادمين من خارج حدود الولايات المتحدة فإن "أولئك الذين يشكلون تهديدا للشعب الأمريكي هم أولويتنا القصوى في إجراءات إنفاذ القانون".
وفيما يتعلق بسبب عدم معرفة الحكومة الأمريكية بأن جبار كان مواليا لتنظيم (داعش) قبل تنفيذه هجوم نيو اورلينز شدد مايوركاس على أنه "لم يكن هناك أي تعبير علني عن ولائه لتنظيم (داعش) باستثناء فترة وجيزة قبل الأحداث المأساوية التي وقعت".
وأكد "نحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع سلطات إنفاذ القانون الولائية والمحلية لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف والعنف".
وأضاف "أننا نعمل بشكل وثيق للغاية كذلك مع السكان في المجتمعات.. إذا رأى أي شخص أمرا مثيرا للقلق فعليه الإبلاغ عنه للمسؤولين" موضحا أن "مسؤولية الأمن الداخلي هي مسؤولية مشتركة (بين المواطنين والسلطات الفيدرالية والولائية والمحلية) ونحن فخورون بالشراكة مع الناس في جميع أنحاء البلاد".
وقال مايوركاس "إن التعامل مع مثل تلك الأحداث يجب أن يكون دائما من أهم الأولويات".
وتحظى حادثتا الدهس وانفجار شاحنة (تسلا) امام فندق ترامب في لاس فيغاس باهتمام رسمي وشعبي ضخم في الولايات المتحدة وهو ما يظهر على وجه الخصوص من خلال تلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن احاطات بشأنهما بشكل متواصل.
كما تنعكس أهمية حادثة نيو اورلينز على وجه التحديد من خلال عقد بايدن أمس اجتماعا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع فريق وزارة الأمن الداخلي الذي يحقق فيها إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) والسلطات الولائية. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



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