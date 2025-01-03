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وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق للقاء الإدارة الجديدة بتصورات واضحة

1/3/2025 4:27:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 1 (كونا) -- أعلنت المانيا اليوم الجمعة أن وزيرة خارجيتها أناينا بيربوك توجهت إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لتلحق بنظيرها الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل إلى العاصمة السورية لإجراء مباحثات مع الإدارة الجديدة هناك.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن بيربوك "تزور دمشق برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بتفويض من الاتحاد الأوروبي" مشيرة إلى أنهما سيلتقيان مسؤولي الإدارة الجديدة في دمشق بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ونقل البيان عن بيربوك قولها قبل التوجه إلى دمشق إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي "سيمدان أيديهم للحكومة الجديدة ولكن أيضا لديهما تصورات واضحة".
وأضافت أن "بداية جديدة بين سوريا من جهة وألمانيا وأوروبا من جهة أخرى.. أمر ممكن" موضحة "هذه البداية الجديدة ممكنة فقط إذا وفرت الحكومة الجديدة مجتمعا سوريا جديدا يتسع لجميع السوريات والسوريين وللرجال وللنساء ولجميع الأطراف الإثنية والدينية".
ووصل وزير الخارجية الفرنسي بالفعل صباح اليوم الجمعة إلى دمشق فيما من المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية في أول زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. (النهاية)

ع ن ج / ط م ا



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