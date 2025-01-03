وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق للقاء الإدارة الجديدة بتصورات واضحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 3 - 1 (كونا) -- أعلنت المانيا اليوم الجمعة أن وزيرة
خارجيتها أناينا بيربوك توجهت إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لتلحق بنظيرها الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل إلى العاصمة السورية لإجراء مباحثات مع الإدارة الجديدة هناك.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن بيربوك "تزور دمشق برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بتفويض من الاتحاد الأوروبي" مشيرة إلى أنهما سيلتقيان مسؤولي الإدارة الجديدة في دمشق بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ونقل البيان عن بيربوك قولها قبل التوجه إلى دمشق إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي "سيمدان أيديهم للحكومة الجديدة ولكن أيضا لديهما تصورات واضحة".
وأضافت أن "بداية جديدة بين سوريا من جهة وألمانيا وأوروبا من جهة أخرى.. أمر ممكن" موضحة "هذه البداية الجديدة ممكنة فقط إذا وفرت الحكومة الجديدة مجتمعا سوريا جديدا يتسع لجميع السوريات والسوريين وللرجال وللنساء ولجميع الأطراف الإثنية والدينية".
ووصل وزير الخارجية الفرنسي بالفعل صباح اليوم الجمعة إلى دمشق فيما من المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية في أول زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. (النهاية)
ع ن ج / ط م ا
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