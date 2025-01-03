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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60 سنتا ليبلغ 19ر75 دولار

1/3/2025 4:27:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 19ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 79ر75 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29ر1 دولار لتبلغ 93ر75 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41ر1 دولار لتبلغ 13ر73 دولار.(النهاية)

ع ع م / م خ




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