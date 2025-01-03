سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60 سنتا ليبلغ 19ر75 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 19ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 79ر75 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29ر1 دولار لتبلغ 93ر75 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41ر1 دولار لتبلغ 13ر73 دولار.(النهاية)
ع ع م / م خ
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