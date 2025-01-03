صحة الأعيان: ارتفاع نسبة إنفاق المواطنين على الصحة إلى 29 %

ناقشت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة ياسين الحسبان، خلال لقائها الخميس الصحة فراس الهواري، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة.



وتحدث العين الحسبان عن انعكاس نتائج الخطة الاستراتيجية 2023-2025 على أرض الواقع، وعلى رأسها القفزة النوعية لخدمات البشير، والخدمات الصحية المتخصصة، واستحداث مستشفى الجراحات التخصصية، ومركز سميح دروزة للأورام.

وأكد ضرورة مواءمة نتائج الخطة الاستراتيجية مع رؤى التحديث الاقتصادي، والتزامها مع منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أهمية إيلاء الحوكمة في بعض مجالات العمل الصحي أهمية أكبر، داعياً إلى تبني استراتيجيات أكثر فعالية للحد من ظاهرة التدخين المقلقة.



وتطرق العين الحسبان إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يزالون غير مشمولين بنظام التأمين الصحي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة إنفاق المواطنين على الصحة لتبلغ 29 % من الإنفاق الصحي، وأهمية إيجاد استدامة مالية لمستشفيات القطاع العام.



من جهته، قدم الهواري، ملخصًا شاملاً حول إنجازات الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي، مبينا نسب إنجاز الخطة التي بلغت نحو 70%.



وتحدث الهواري، بحضور الأمين العام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية إلهام خريسات، عن خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة، والتي سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منها قريبا.



وتضمنت أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024 بحسب الهواري، حصول الوزارة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة،

وإعلان منظمة الصحة العالمية الأردن بلداً خالياً من مرض الجُذام، وانضمام الأردن للمنصة العالمية للوصول لأدوية السرطان للأطفال.



ونوه بأنه تم خلال العام الماضي توسعة وصيانة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وافتتاح 17 مركزاً صحياً، وصيانة وتحديث 53 مركزا صحيا على مستوى المملكة، ووضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان الحكومي.



وأضاف الهواري أنه تم أيضاً استحداث وتجهيز قسم كلى في مستشفى عمان الميداني، وإدخال خدمات القسطرة القلبية واستحداث قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتوريد 11 جهاز ماموغرام لعدد من المستشفيات، وافتتاح وحدات للرنين المغناطيسي في 3 مستشفيات.



وأشار إلى أنه جرى افتتاح منتدى الصحة الأردني في مبنى الوزارة، وإطلاق وحدة صوت متلقي الخدمة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله 2024-2030، وخطة العمل الوطنية المنبثقة عنها، وإطلاق تقارير السجل الوطني للسرطان للأعوام 2020 و2021 و2022.