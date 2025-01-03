ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة.



وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2673.90 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة حتى الآن، ليبرز كأحد أفضل الأصول أداء في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 27 بالمئة في أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار.