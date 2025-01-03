Friday, 03 January 2025 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

1/3/2025 4:25:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة.


وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2673.90 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة حتى الآن، ليبرز كأحد أفضل الأصول أداء في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 27 بالمئة في أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار.

MENAFN03012025000072011014ID1109051736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث