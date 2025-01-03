اقتحامات ومواجهات وحملات تفتيش إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومدنا في الضفة الغربية المحتلة وشنت حملات تفتيش، في حين أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة جيوس، شرقي قلقيلية شمال الضفة.



وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.



في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت والبلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة أيضا.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يدعى منتصر الجابي عقب مداهمة منزله ومصادرة مركبته خلال اقتحام حارة العقبة بالبلدة القديمة وسط نابلس.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام، وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس مساء أمس الخميس.



من جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجبرت عددا من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وقامت بعمليات عربدة واستفزاز للمواطنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم مساء الخميس، وأوضحت أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا شارعي دوار العليمي في الحي الغربي، والسكة، ومحيط دوار اليونس في الحي الشمالي قبل أن تتوجه إلى ضاحية شويكة.

وأضافت أن آليات الاحتلال اعترضت حركة المركبات والمواطنين على الشارع الشرقي للضاحية، وأوقفت الشبان ودققت في هوياتهم وحققت معهم ميدانيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وأوضحت أن قوات الاحتلال تمركزت في حارة النعالوة في ضاحية شويكة، ونشرت دوريات المشاة في المنطقة، وسط إطلاق القنابل الصوتية لإرهاب المواطنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت بين منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.



وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أميركي، ترتكب قوات الاحتلال -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.