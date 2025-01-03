2024 المواطن أولا.. وأهلا بالعالم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
واصلت المملكة خلال عام 2024 الحرص على تحقيق أعلى درجات جودة الحياة، فضلا عن إيمان القيادة بدور المواطن، ووضعت السعودية مواطنيها هدفًا وأولوية لا مساس بها، وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024 بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8%) في عام 2017. وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% عام 2016 إلى ما يزيد على 63% في 2024، وفي 18 سبتمبر 2024 وفي الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، جسد الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال فترة قياسية وبتسارع مُذهل، مما مكّنها من اعتلاء مكانة ريادية دولية في المجالات كافة، والأثر الذي أحدثته في تقدم المملكة ضمن عدة مؤشرات عالمية، وتحقيق توازن اقتصادي يعزز استقرار الوطن ورفاه المواطن، إذ أكد الخطاب الملكي مكانة المواطن وأهمية تمكينه في رسم مستقبل بلاده، وأنه ركيزة لرؤية المملكة.
دعم إضافي
في 25 نوفمبر 2024 وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وجاء القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه السابق، والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022.
ذكاء اصطناعي
من أبرز أحداث المملكة 2024 افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 27 نوفمبر 2024، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ((شبكة النقل العام بمدينة الرياض))، وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة، كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في: ((إستراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي))، وفي ((مؤشر الأمن السيبراني))، وحلت في المركز الثالث على مستوى العالم في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نظير جهودها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحتلت المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024، والرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية وفي المركز الـ14 عالميًا، والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة، والمركز (16) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
3 مسارات
مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 45 ألف مستفيد عبر برنامج ((تمكين)) مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بتجاوز الرقم المستهدف المحدد بأكثر من 41 ألف مستفيد، تحقق ذلك بتمكين أكثر من 38 ألف مستفيد في مسار التوظيف، وتمكين أكثر من 7 آلاف مستفيد في المسار الاقتصادي عبر الأنشطة المتنوعة.
ويعـد ((تمكين)) أحد البرامج التي تقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة، التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافةً للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف، الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة ((طاقات)) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف)) أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة، أما المسار الثاني فهو مسار التمكين الاقتصادي، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي، والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشروعاتهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل؛ متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
تنمية مستدامة
انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، وفي سعيها لتحقيق الرؤية، أطلقت الجهات العامة الكثير من البرامج والمشروعات لتمكين الشباب ضمن برامج ومشروعات مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا وفي سوق العمل.
كما تتبنى الحكومة السعودية مبادئ التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، وتعتبر تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم أحد أهم أولويات الحكومة في تحقيق هذه المبادئ.
معًا ننمو
لم يكن الـ11 من ديسمبر 2024 يومًا عاديًا في تاريخ الرياضة السعودية، وتحديدًا كرة القدم، بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منح المملكة حق تنظيم بطولة كأس العالم (FIFA 2034)، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بوجود 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وكانت المملكة سلمت في الـ29 من شهر يوليو الماضي ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم (FIFA 2034) تحت شعار ((معًا ننمو))، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في 15 ملعبًا، موزعة على خمس مدن مستضيفة، وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.
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