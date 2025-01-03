Friday, 03 January 2025 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2024 المواطن أولا.. وأهلا بالعالم - جريدة الوطن السعودية

1/3/2025 4:22:03 AM
(MENAFN- Al Watan) واصلت المملكة خلال عام 2024 الحرص على تحقيق أعلى درجات جودة الحياة، فضلا عن إيمان القيادة بدور المواطن، ووضعت السعودية مواطنيها هدفًا وأولوية لا مساس بها، وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024 بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8%) في عام 2017. وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% عام 2016 إلى ما يزيد على 63% في 2024، وفي 18 سبتمبر 2024 وفي الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، جسد الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال فترة قياسية وبتسارع مُذهل، مما مكّنها من اعتلاء مكانة ريادية دولية في المجالات كافة، والأثر الذي أحدثته في تقدم المملكة ضمن عدة مؤشرات عالمية، وتحقيق توازن اقتصادي يعزز استقرار الوطن ورفاه المواطن، إذ أكد الخطاب الملكي مكانة المواطن وأهمية تمكينه في رسم مستقبل بلاده، وأنه ركيزة لرؤية المملكة.
دعم إضافي
في 25 نوفمبر 2024 وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وجاء القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه السابق، والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022.
ذكاء اصطناعي
من أبرز أحداث المملكة 2024 افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 27 نوفمبر 2024، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ((شبكة النقل العام بمدينة الرياض))، وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة، كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في: ((إستراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي))، وفي ((مؤشر الأمن السيبراني))، وحلت في المركز الثالث على مستوى العالم في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نظير جهودها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحتلت المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024، والرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية وفي المركز الـ14 عالميًا، والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة، والمركز (16) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
3 مسارات
مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 45 ألف مستفيد عبر برنامج ((تمكين)) مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بتجاوز الرقم المستهدف المحدد بأكثر من 41 ألف مستفيد، تحقق ذلك بتمكين أكثر من 38 ألف مستفيد في مسار التوظيف، وتمكين أكثر من 7 آلاف مستفيد في المسار الاقتصادي عبر الأنشطة المتنوعة.
ويعـد ((تمكين)) أحد البرامج التي تقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة، التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافةً للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف، الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة ((طاقات)) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف)) أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة، أما المسار الثاني فهو مسار التمكين الاقتصادي، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي، والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشروعاتهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل؛ متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
تنمية مستدامة
انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، وفي سعيها لتحقيق الرؤية، أطلقت الجهات العامة الكثير من البرامج والمشروعات لتمكين الشباب ضمن برامج ومشروعات مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا وفي سوق العمل.
كما تتبنى الحكومة السعودية مبادئ التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، وتعتبر تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم أحد أهم أولويات الحكومة في تحقيق هذه المبادئ.
معًا ننمو
لم يكن الـ11 من ديسمبر 2024 يومًا عاديًا في تاريخ الرياضة السعودية، وتحديدًا كرة القدم، بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منح المملكة حق تنظيم بطولة كأس العالم (FIFA 2034)، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بوجود 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وكانت المملكة سلمت في الـ29 من شهر يوليو الماضي ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم (FIFA 2034) تحت شعار ((معًا ننمو))، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في 15 ملعبًا، موزعة على خمس مدن مستضيفة، وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

MENAFN03012025000089011017ID1109051730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث