اختيار Aeromexico كأفضل شركة طيران عالمية من حيث الالتزام بالمواعيد في عام 2024:

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Cirium، التي تُشكِّل جزءًا من المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، اليوم عن الفائزين في تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد لعام 2024 ، في خضم الاحتفالات بشركات الطيران والمطارات التي أظهرت تميُّزًا في الالتزام بالمواعيد والأداء التشغيلي.
يُعدُّ التقرير السنوي لشركة Cirium المعيار الذهبي لتحليلات أداء شركات الطيران والمطارات العالمية. يتم تعريف رحلة الطيران التي تصل في الموعد المُحدَّد على أنها الرحلة التي تصل خلال 14:59 دقيقة من وقت الوصول إلى البوابة المقرر. تقيس المطارات مدى دقة الالتزام بالمواعيد من خلال الرحلات المغادرة خلال 14:59 دقيقة من وقت المغادرة المقرر.
شركة الطيران الوطنية المكسيكية تشغل موقع الصدارة في التصنيف العالمي
فازت Aeromexico بهذا اللقب المرموق "شركة الطيران العالمية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد" في عام 2024، محققة بذلك معدل أداء مذهل في الالتزام بالمواعيد بلغ 86.70%. وجاءت في المرتبة الثانية شركة Saudia بمعدل 86.35%، في حين احتلت شركة Delta Air Lines المرتبة الثالثة بمعدل 83.46%، لتستمر في إظهار موثوقيتها التشغيلية على الساحة العالمية.
وأقر تقرير المراجعة السنوية من شركة Cirium بالتميُّز التشغيلي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، من خلال منح خمس جوائز إقليمية. حققت Iberia Express، العضو في مجموعة الخطوط الجوية الدولية، النجاح باعتبارها شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في أوروبا، وشركة الطيران الاقتصادية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد على مستوى العالم. وجاءت Japan Airlines في المرتبة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متفوقةً بفارق ضئيل على Nippon Airways.
وواصلت شركة Delta Air Lines هيمنتها في أمريكا الشمالية، في حين حققت شركة Copa Airlines فوزها العاشر التاريخي في أميركا اللاتينية. وحققت شركة Safair لقب جائزة شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفيما يلي الجداول الكاملة للنتائج حسب المنطقة والفئة.
مطار الملك خالد بالرياض يحتل المرتبة الأولى في فئة المطارات العالمية
في فئات المطارات، حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي يُشكِّل بوابة الوصول إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، على لقب "المطار العالمي الأكثر التزامًا بالمواعيد" هذا العام، بمعدل مذهل بلغ 86.65% من الرحلات المغادرة في الوقت المُحدَّد. وتفوق هذا المطار القابع في الشرق الأوسط على أفضل المنافسين من جميع أنحاء العالم أيضًا بفوزه بجائزة "المطار الكبير".
وحاز مطار توكومين الدولي في بنما -القاعدة الرئيسية لشركة Copa Airlines الفائزة بالجائزة في أمريكا اللاتينية- لقب "المطار المتوسط" الأكثر التزامًا بالمواعيد، في حين حصل مطار جواياكيل خوسيه خواكين دي أولميدو الدولي في الإكوادور على جائزة "المطار الصغير".
تقدير خاص للتميُّز التشغيلي: جوائز Cirium البلاتينية
تصدرت شركة Delta Air Lines القائمة للعام الرابع تواليًا، وتمكَّنت من الفوز بجائزة Cirium البلاتينية للتميُّز التشغيلي العالمي. ويأتي هذا التكريم المرموق في الوقت الذي تواصل فيه شركة الطيران التي يقع مقرها في أتلانتا الحصول على الإشادات والثناء على التزامها الراسخ بالأداء التشغيلي.
ويتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء منح الجائزة البلاتينية مستوى تعقيد شبكة شركة الطيران وحجم الرحلات والقدرة على الحد من تأثير اضطرابات الرحلات الجوية في الركاب على مدار العام كله. تم الاعتراف بشركة الطيران لأدائها والتزامها بالمواعيد على مدار عام 2024 بنسبة 83.46%، في أكثر من 1,712,529 رحلة إجمالية في عام 2024.
وفي هذا العام، منحت شركة Cirium أيضًا جائزتها البلاتينية السنوية الأولى لأحد المطارات العالمية، حيث حصل مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، كولومبيا، على هذه الجائزة المرموقة. ويتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل عند منح جائزة المطار البلاتينية بما في ذلك تأثير عمليات التأخير على الركاب، ومدة الاضطرابات، والتعقيد التشغيلي، وشكل المطار، مع التركيز بشكل خاص على النمو. ويبرز هذا النهج الشامل درجة التميُّز في شتى المناحي، ويضع معيارًا جديدًا في تقييم أداء المطارات.
صرَّح Jeremy Bowen، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد في ظل العمل في صناعة محاطة بمستويات من التعقيد على الصعيد التشغيلي بالاحتفال بشركات الطيران والمطارات التي قدَّمت للعملاء أكبر عدد من الرحلات الجوية في الوقت المُحدَّد وأفضل أداء في عام 2024، مع الاعتراف بتميُّزها التشغيلي."
"لقد كان عام 2024 عامًا عصيبًا بالنسبة إلى شركات الطيران، حيث واجهت انقطاعًا واسع النطاق في تكنولوجيا المعلومات، وأحوالاً جوية غير موسمية وقاسية. وبالرغم من هذه التحديات، عملت شركات الطيران والمطارات بمنتهى الجدية لضمان حصول عملائها على رحلة سلسة ووصولهم إلى وجهاتهم في الوقت المُحدَّد.
"نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في "تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد" لهذا العام، حيث نجح كل منهم في وضع معايير جديدة للتميُّز التشغيلي. وثمة تقدير خاص يتجلى في منح شركة Delta Air Lines جائزة Cirium البلاتينية لاستمرارها في تحقيق الكثير من النجاحات الفائقة لشركات الطيران، وشركة Copa Airlines لتحقيقها لقبها العاشر كأكثر شركة طيران في أمريكا اللاتينية التزامًا بالمواعيد، وشركة Iberia Express لأدائها الراسخ كأكثر شركة طيران في أوروبا التزامًا بالمواعيد، ومطار بوغوتا إلدورادو لحصوله على جائزة Cirium البلاتينية الأولى على الإطلاق للمطارات."
تظل مراجعة أداء Cirium من حيث الالتزام بالمواعيد، في نسختها السادسة عشرة الآن، المعيار النهائي لمراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية. بفضل البيانات الواسعة التي تتسم بالحيادية المُقدَّمة من جانب شركة Cirium -والتي تم الحصول عليها من أكثر من 600 مصدر في الوقت الفعلي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وسلطات الطيران المدني- فإنها تقدم رؤية شاملة وموضوعية للقطاع برمته. ويتم تعزيز البرنامج من خلال إرشادات المجلس الاستشاري المستقل الذي يتألف من خبراء الصناعة المخضرمين ممَّن لديهم عقود من الخبرة.
يتوفَّر تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد الكامل لشركة Cirium لعام 2024 للعرض والتنزيل على .
ملاحظات للمحررين:
تتضمَّن نتائج عام 2024 لأفضل شركات الطيران الفائقة الأداء في جميع الفئات ما يلي:
جاء رواد شركات قطاع الطيران العالمية على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
AM
|
Aeroméxico
|
86.70%
|
2
|
SV
|
Saudia
|
86.35%
|
3
|
DL
|
Delta Air Lines
|
83.46%
|
4
|
LA
|
LATAM Airlines
|
82.89%
|
5
|
QR
|
Qatar Airways
|
82.83%
|
6
|
AD
|
Azul Airlines
|
82.42%
|
7
|
AV
|
Avianca
|
81.80%
|
8
|
IB
|
Iberia
|
81.58%
|
9
|
SK
|
Scandinavian Airlines
|
81.40%
|
10
|
UA
|
United Airlines
|
80.93%
جاء رواد شركات قطاع الطيران في أوروبا على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
I2
|
Iberia Express
|
84.69%
|
2
|
IB
|
Iberia
|
81.58%
|
3
|
SK
|
Scandinavian Airlines
|
81.40%
|
4
|
VY
|
Vueling Airlines
|
81.20%
|
5
|
DY
|
النرويجية
|
79.23%
|
6
|
UX
|
Air Europa
|
78.99%
|
7
|
OS
|
Austrian Airlines
|
78.72%
|
8
|
SN
|
Brussels Airlines
|
77.77%
|
9
|
LO
|
LOT Polish Airlines
|
77.72%
|
10
|
D8
|
Norwegian Air Sweden
|
76.04%
جاء رواد شركات قطاع الطيران في أمريكا الشمالية على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
DL
|
Delta Air Lines
|
83.46%
|
2
|
UA
|
United Airlines
|
80.93%
|
3
|
AS
|
Alaska Airlines
|
79.25%
|
4
|
AA
|
American Airlines
|
77.78%
|
5
|
WN
|
Southwest Airlines
|
77.77%
|
6
|
NK
|
Spirit Airlines
|
76.05%
|
7
|
B6
|
JetBlue Airlines
|
74.53%
|
8
|
F9
|
Frontier Airlines
|
71.57%
|
9
|
AC
|
Air Canada
|
71.36%
|
10
|
WS
|
WestJet
|
70.99%
جاء رواد شركات قطاع الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
JL
|
Japan Airlines
|
80.90%
|
2
|
NH
|
All Nippon Airways
|
80.62%
|
3
|
SQ
|
Singapore Airlines
|
78.67%
|
4
|
NZ
|
Air New Zealand
|
77.58%
|
5
|
FD
|
Thai AirAsia
|
77.46%
|
6
|
VN
|
Vietnam Airlines
|
76.70%
|
7
|
PR
|
Philippine Airlines
|
76.06%
|
8
|
GA
|
Garuda Indonesia Airlines
|
75.30%
|
9
|
CX
|
Cathay Pacific Airlines
|
75.19%
|
10
|
QF
|
Qantas Airways
|
73.93%
جاء رواد شركات قطاع الطيران في أمريكا اللاتينية على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
CM
|
Copa Airlines
|
88.22%
|
2
|
AM
|
Aeroméxico
|
86.70%
|
3
|
BW
|
Caribbean Airlines
|
85.47%
|
4
|
G3
|
Gol Linhas Aereas
|
84.09%
|
5
|
AR
|
Aerolineas Argentinas
|
83.06%
|
6
|
LA
|
LATAM Airlines
|
82.89%
|
7
|
AD
|
Azul Airlines
|
82.42%
|
8
|
AV
|
Avianca
|
81.80%
|
9
|
H2
|
Sky Airlines
|
76.67%
|
10
|
JA
|
JetSmart Chile
|
73.23%
جاء رواد شركات قطاع الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
FA
|
Safair
|
93.82%
|
2
|
WY
|
Oman Air
|
90.27%
|
3
|
RJ
|
Royal Air Jordanian
|
87.02%
|
4
|
SV
|
Saudia
|
86.35%
|
5
|
KU
|
Kuwait Airways
|
84.63%
|
6
|
GF
|
Gulf Air
|
84.11%
|
7
|
QR
|
Qatar Airways
|
82.83%
|
8
|
EY
|
Etihad Airways
|
76.91%
|
9
|
EK
|
Emirates
|
74.42%
|
10
|
FZ
|
Flydubai
|
70.44%
جاء رواد شركات الطيران الاقتصادية على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود شركة الطيران
|
اسم شركة الطيران
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
I2
|
Iberia Express
|
84.69%
|
2
|
G3
|
Gol
|
84.09%
|
3
|
AD
|
Azul Airlines
|
82.42%
|
4
|
MM
|
Peach Aviation
|
82.32%
|
5
|
VY
|
Vueling Airlines
|
81.20%
|
6
|
G4
|
Allegiant Air
|
79.31%
|
7
|
DY
|
Norwegian
|
79.23%
|
8
|
QZ
|
Indonesia AirAsia
|
78.97%
|
9
|
WN
|
Southwest Airlines
|
77.77%
|
10
|
FD
|
Thai AirAsia
|
77.46%
جاء رواد المطارات العالمية على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود المطار
|
اسم المطار
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
RUH
|
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
|
86.65%
|
2
|
LIM
|
مطار ليما خورخي شافيز الدولي
|
84.57%
|
3
|
MEX
|
مطار مكسيكو سيتي بينيتو خواريز الدولي
|
84.04%
|
4
|
SLC
|
مطار سولت ليك سيتي الدولي
|
83.80%
|
5
|
SCL
|
مطار سانتياغو أرتورو ميرينو بينيتيز الدولي
|
82.84%
|
6
|
MSP
|
مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي
|
82.27%
|
7
|
IAD
|
مطار واشنطن دالاس الدولي
|
82.23%
|
8
|
DTW
|
مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي
|
82.06%
|
9
|
OSL
|
مطار أوسلو جاردرموين
|
81.91%
|
10
|
DOH
|
مطار حمد الدولي بالدوحة
|
81.38%
جاء رواد المطارات الكبيرة على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود المطار
|
اسم المطار
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
RUH
|
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
|
86.65%
|
2
|
HNL
|
مطار هونولولو الدولي
|
85.45%
|
3
|
LIM
|
مطار ليما خورخي شافيز الدولي
|
84.57%
|
4
|
MEX
|
مطار مكسيكو سيتي بينيتو خواريز الدولي
|
84.04%
|
5
|
SLC
|
مطار سولت ليك سيتي الدولي
|
83.80%
|
6
|
SCL
|
مطار سانتياغو أرتورو ميرينو بينيتيز الدولي
|
82.84%
|
7
|
LGA
|
مطار لاغوارديا في نيويورك
|
82.39%
|
8
|
MSP
|
مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي
|
82.27%
|
9
|
IAD
|
مطار واشنطن دالاس الدولي
|
82.23%
|
10
|
DTW
|
مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي
|
82.06%
جاء رواد المطارات المتوسطة على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود المطار
|
اسم المطار
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
PTY
|
مطار بنما توكومين الدولي
|
90.34%
|
2
|
BSB
|
مطار برازيليا الدولي
|
88.19%
|
3
|
ITM
|
مطار أوساكا إيتامي الدولي
|
88.18%
|
4
|
SDU
|
مطار ريو دي جانيرو سانتوس دومونت
|
88.17%
|
5
|
PDX
|
مطار بورتلاند الدولي
|
84.86%
|
6
|
SJC
|
مطار سان خوسيه مينيتا الدولي
|
84.74%
|
7
|
AEP
|
مطار خورخي نيوبيري في بوينس آيرس
|
83.30%
|
8
|
VCP
|
مطار فيراكوبوس-كامبيناس الدولي
|
83.26%
|
9
|
SMF
|
مطار ساكرامنتو الدولي
|
82.77%
|
10
|
KWI
|
مطار الكويت الدولي
|
81.59%
جاء رواد المطارات الصغيرة على النحو التالي:
|
المرتبة
|
كود المطار
|
اسم المطار
|
الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)
|
1
|
GYE
|
مطار غواياكيل خوسيه خواكين دي أولميدو الدولي
|
91.38%
|
2
|
UIO
|
مطار كيتو ماريسكال سوكري الدولي
|
90.05%
|
3
|
CPT
|
مطار كيب تاون الدولي
|
89.39%
|
4
|
SAL
|
مطار السلفادور الدولي
|
89.33%
|
5
|
KOA
|
مطار إليسون أونيزوكا كونا الدولي
|
88.61%
|
6
|
SVG
|
مطار ستافانجر
|
86.73%
|
7
|
BOI
|
محطة بويزي الجوية
|
86.21%
|
8
|
NGO
|
مطار ناغويا تشوبو سنترير الدولي
|
85.98%
|
9
|
FOR
|
مطار فورتاليزا بينتو مارتينز الدولي
|
85.32%
|
10
|
SSA
|
مطار سلفادور الدولي
|
85.21%
نبذة عن Cirium
تُعدُّ Cirium® الشركة التي اكتسبت ثقة الجميع حول العالم في تحليلات الطيران. تُقدِّم الشركة بيانات قوية وتحليلات متطورة لتمكين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في الصناعة. تعمل على تزويد شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر ومصنعي الطائرات والكيانات المالية بإيضاحات ومعلومات استخباراتية يحتاجون إليها لتحسين عملياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.
تُعدُّ Cirium® جزءًا من LexisNexis® Risk Solutions، وهي شركة تابعة لشركة RELX، التي تقدم تحليلات قائمة على المعلومات وأدوات صناعة القرار للعملاء من الأفراد المهنيين والشركات. يتم تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز التداول التالية: لندن: REL؛ أمستردام: REN؛ نيويورك: RELX.
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