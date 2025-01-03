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اختيار Aeromexico كأفضل شركة طيران عالمية من حيث الالتزام بالمواعيد في عام 2024:

1/3/2025 4:20:48 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Cirium، التي تُشكِّل جزءًا من المصدر الأكثر ثقة في العالم لتحليلات الطيران، اليوم عن الفائزين في تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد لعام 2024 ، في خضم الاحتفالات بشركات الطيران والمطارات التي أظهرت تميُّزًا في الالتزام بالمواعيد والأداء التشغيلي.

يُعدُّ التقرير السنوي لشركة Cirium المعيار الذهبي لتحليلات أداء شركات الطيران والمطارات العالمية. يتم تعريف رحلة الطيران التي تصل في الموعد المُحدَّد على أنها الرحلة التي تصل خلال 14:59 دقيقة من وقت الوصول إلى البوابة المقرر. تقيس المطارات مدى دقة الالتزام بالمواعيد من خلال الرحلات المغادرة خلال 14:59 دقيقة من وقت المغادرة المقرر.

شركة الطيران الوطنية المكسيكية تشغل موقع الصدارة في التصنيف العالمي

فازت Aeromexico بهذا اللقب المرموق "شركة الطيران العالمية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد" في عام 2024، محققة بذلك معدل أداء مذهل في الالتزام بالمواعيد بلغ 86.70%. وجاءت في المرتبة الثانية شركة Saudia بمعدل 86.35%، في حين احتلت شركة Delta Air Lines المرتبة الثالثة بمعدل 83.46%، لتستمر في إظهار موثوقيتها التشغيلية على الساحة العالمية.

وأقر تقرير المراجعة السنوية من شركة Cirium بالتميُّز التشغيلي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، من خلال منح خمس جوائز إقليمية. حققت Iberia Express، العضو في مجموعة الخطوط الجوية الدولية، النجاح باعتبارها شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في أوروبا، وشركة الطيران الاقتصادية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد على مستوى العالم. وجاءت Japan Airlines في المرتبة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متفوقةً بفارق ضئيل على Nippon Airways.

وواصلت شركة Delta Air Lines هيمنتها في أمريكا الشمالية، في حين حققت شركة Copa Airlines فوزها العاشر التاريخي في أميركا اللاتينية. وحققت شركة Safair لقب جائزة شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفيما يلي الجداول الكاملة للنتائج حسب المنطقة والفئة.

مطار الملك خالد بالرياض يحتل المرتبة الأولى في فئة المطارات العالمية

في فئات المطارات، حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي يُشكِّل بوابة الوصول إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، على لقب "المطار العالمي الأكثر التزامًا بالمواعيد" هذا العام، بمعدل مذهل بلغ 86.65% من الرحلات المغادرة في الوقت المُحدَّد. وتفوق هذا المطار القابع في الشرق الأوسط على أفضل المنافسين من جميع أنحاء العالم أيضًا بفوزه بجائزة "المطار الكبير".

وحاز مطار توكومين الدولي في بنما -القاعدة الرئيسية لشركة Copa Airlines الفائزة بالجائزة في أمريكا اللاتينية- لقب "المطار المتوسط" ​​الأكثر التزامًا بالمواعيد، في حين حصل مطار جواياكيل خوسيه خواكين دي أولميدو الدولي في الإكوادور على جائزة "المطار الصغير".

تقدير خاص للتميُّز التشغيلي: جوائز Cirium البلاتينية

تصدرت شركة Delta Air Lines القائمة للعام الرابع تواليًا، وتمكَّنت من الفوز بجائزة Cirium البلاتينية للتميُّز التشغيلي العالمي. ويأتي هذا التكريم المرموق في الوقت الذي تواصل فيه شركة الطيران التي يقع مقرها في أتلانتا الحصول على الإشادات والثناء على التزامها الراسخ بالأداء التشغيلي.

ويتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء منح الجائزة البلاتينية مستوى تعقيد شبكة شركة الطيران وحجم الرحلات والقدرة على الحد من تأثير اضطرابات الرحلات الجوية في الركاب على مدار العام كله. تم الاعتراف بشركة الطيران لأدائها والتزامها بالمواعيد على مدار عام 2024 بنسبة 83.46%، في أكثر من 1,712,529 رحلة إجمالية في عام 2024.

وفي هذا العام، منحت شركة Cirium أيضًا جائزتها البلاتينية السنوية الأولى لأحد المطارات العالمية، حيث حصل مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، كولومبيا، على هذه الجائزة المرموقة. ويتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل عند منح جائزة المطار البلاتينية بما في ذلك تأثير عمليات التأخير على الركاب، ومدة الاضطرابات، والتعقيد التشغيلي، وشكل المطار، مع التركيز بشكل خاص على النمو. ويبرز هذا النهج الشامل درجة التميُّز في شتى المناحي، ويضع معيارًا جديدًا في تقييم أداء المطارات.

صرَّح Jeremy Bowen، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد في ظل العمل في صناعة محاطة بمستويات من التعقيد على الصعيد التشغيلي بالاحتفال بشركات الطيران والمطارات التي قدَّمت للعملاء أكبر عدد من الرحلات الجوية في الوقت المُحدَّد وأفضل أداء في عام 2024، مع الاعتراف بتميُّزها التشغيلي."

"لقد كان عام 2024 عامًا عصيبًا بالنسبة إلى شركات الطيران، حيث واجهت انقطاعًا واسع النطاق في تكنولوجيا المعلومات، وأحوالاً جوية غير موسمية وقاسية. وبالرغم من هذه التحديات، عملت شركات الطيران والمطارات بمنتهى الجدية لضمان حصول عملائها على رحلة سلسة ووصولهم إلى وجهاتهم في الوقت المُحدَّد.

"نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في "تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد" لهذا العام، حيث نجح كل منهم في وضع معايير جديدة للتميُّز التشغيلي. وثمة تقدير خاص يتجلى في منح شركة Delta Air Lines جائزة Cirium البلاتينية لاستمرارها في تحقيق الكثير من النجاحات الفائقة لشركات الطيران، وشركة Copa Airlines لتحقيقها لقبها العاشر كأكثر شركة طيران في أمريكا اللاتينية التزامًا بالمواعيد، وشركة Iberia Express لأدائها الراسخ كأكثر شركة طيران في أوروبا التزامًا بالمواعيد، ومطار بوغوتا إلدورادو لحصوله على جائزة Cirium البلاتينية الأولى على الإطلاق للمطارات."

تظل مراجعة أداء Cirium من حيث الالتزام بالمواعيد، في نسختها السادسة عشرة الآن، المعيار النهائي لمراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية. بفضل البيانات الواسعة التي تتسم بالحيادية المُقدَّمة من جانب شركة Cirium -والتي تم الحصول عليها من أكثر من 600 مصدر في الوقت الفعلي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وسلطات الطيران المدني- فإنها تقدم رؤية شاملة وموضوعية للقطاع برمته. ويتم تعزيز البرنامج من خلال إرشادات المجلس الاستشاري المستقل الذي يتألف من خبراء الصناعة المخضرمين ممَّن لديهم عقود من الخبرة.

يتوفَّر تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد الكامل لشركة Cirium لعام 2024 للعرض والتنزيل على .

ملاحظات للمحررين:

تتضمَّن نتائج عام 2024 لأفضل شركات الطيران الفائقة الأداء في جميع الفئات ما يلي:

جاء رواد شركات قطاع الطيران العالمية على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

AM

Aeroméxico

86.70%

2

SV

Saudia

86.35%

3

DL

Delta Air Lines

83.46%

4

LA

LATAM Airlines

82.89%

5

QR

Qatar Airways

82.83%

6

AD

Azul Airlines

82.42%

7

AV

Avianca

81.80%

8

IB

Iberia

81.58%

9

SK

Scandinavian Airlines

81.40%

10

UA

United Airlines

80.93%

جاء رواد شركات قطاع الطيران في أوروبا على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

I2

Iberia Express

84.69%

2

IB

Iberia

81.58%

3

SK

Scandinavian Airlines

81.40%

4

VY

Vueling Airlines

81.20%

5

DY

النرويجية

79.23%

6

UX

Air Europa

78.99%

7

OS

Austrian Airlines

78.72%

8

SN

Brussels Airlines

77.77%

9

LO

LOT Polish Airlines

77.72%

10

D8

Norwegian Air Sweden

76.04%

جاء رواد شركات قطاع الطيران في أمريكا الشمالية على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

DL

Delta Air Lines

83.46%

2

UA

United Airlines

80.93%

3

AS

Alaska Airlines

79.25%

4

AA

American Airlines

77.78%

5

WN

Southwest Airlines

77.77%

6

NK

Spirit Airlines

76.05%

7

B6

JetBlue Airlines

74.53%

8

F9

Frontier Airlines

71.57%

9

AC

Air Canada

71.36%

10

WS

WestJet

70.99%

جاء رواد شركات قطاع الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

JL

Japan Airlines

80.90%

2

NH

All Nippon Airways

80.62%

3

SQ

Singapore Airlines

78.67%

4

NZ

Air New Zealand

77.58%

5

FD

Thai AirAsia

77.46%

6

VN

Vietnam Airlines

76.70%

7

PR

Philippine Airlines

76.06%

8

GA

Garuda Indonesia Airlines

75.30%

9

CX

Cathay Pacific Airlines

75.19%

10

QF

Qantas Airways

73.93%

جاء رواد شركات قطاع الطيران في أمريكا اللاتينية على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

CM

Copa Airlines

88.22%

2

AM

Aeroméxico

86.70%

3

BW

Caribbean Airlines

85.47%

4

G3

Gol Linhas Aereas

84.09%

5

AR

Aerolineas Argentinas

83.06%

6

LA

LATAM Airlines

82.89%

7

AD

Azul Airlines

82.42%

8

AV

Avianca

81.80%

9

H2

Sky Airlines

76.67%

10

JA

JetSmart Chile

73.23%

جاء رواد شركات قطاع الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

FA

Safair

93.82%

2

WY

Oman Air

90.27%

3

RJ

Royal Air Jordanian

87.02%

4

SV

Saudia

86.35%

5

KU

Kuwait Airways

84.63%

6

GF

Gulf Air

84.11%

7

QR

Qatar Airways

82.83%

8

EY

Etihad Airways

76.91%

9

EK

Emirates

74.42%

10

FZ

Flydubai

70.44%

جاء رواد شركات الطيران الاقتصادية على النحو التالي:

المرتبة

كود شركة الطيران

اسم شركة الطيران

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

I2

Iberia Express

84.69%

2

G3

Gol

84.09%

3

AD

Azul Airlines

82.42%

4

MM

Peach Aviation

82.32%

5

VY

Vueling Airlines

81.20%

6

G4

Allegiant Air

79.31%

7

DY

Norwegian

79.23%

8

QZ

Indonesia AirAsia

78.97%

9

WN

Southwest Airlines

77.77%

10

FD

Thai AirAsia

77.46%

جاء رواد المطارات العالمية على النحو التالي:

المرتبة

كود المطار

اسم المطار

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

RUH

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

86.65%

2

LIM

مطار ليما خورخي شافيز الدولي

84.57%

3

MEX

مطار مكسيكو سيتي بينيتو خواريز الدولي

84.04%

4

SLC

مطار سولت ليك سيتي الدولي

83.80%

5

SCL

مطار سانتياغو أرتورو ميرينو بينيتيز الدولي

82.84%

6

MSP

مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي

82.27%

7

IAD

مطار واشنطن دالاس الدولي

82.23%

8

DTW

مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي

82.06%

9

OSL

مطار أوسلو جاردرموين

81.91%

10

DOH

مطار حمد الدولي بالدوحة

81.38%

جاء رواد المطارات الكبيرة على النحو التالي:

المرتبة

كود المطار

اسم المطار

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

RUH

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

86.65%

2

HNL

مطار هونولولو الدولي

85.45%

3

LIM

مطار ليما خورخي شافيز الدولي

84.57%

4

MEX

مطار مكسيكو سيتي بينيتو خواريز الدولي

84.04%

5

SLC

مطار سولت ليك سيتي الدولي

83.80%

6

SCL

مطار سانتياغو أرتورو ميرينو بينيتيز الدولي

82.84%

7

LGA

مطار لاغوارديا في نيويورك

82.39%

8

MSP

مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي

82.27%

9

IAD

مطار واشنطن دالاس الدولي

82.23%

10

DTW

مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي

82.06%

جاء رواد المطارات المتوسطة على النحو التالي:

المرتبة

كود المطار

اسم المطار

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

PTY

مطار بنما توكومين الدولي

90.34%

2

BSB

مطار برازيليا الدولي

88.19%

3

ITM

مطار أوساكا إيتامي الدولي

88.18%

4

SDU

مطار ريو دي جانيرو سانتوس دومونت

88.17%

5

PDX

مطار بورتلاند الدولي

84.86%

6

SJC

مطار سان خوسيه مينيتا الدولي

84.74%

7

AEP

مطار خورخي نيوبيري في بوينس آيرس

83.30%

8

VCP

مطار فيراكوبوس-كامبيناس الدولي

83.26%

9

SMF

مطار ساكرامنتو الدولي

82.77%

10

KWI

مطار الكويت الدولي

81.59%

جاء رواد المطارات الصغيرة على النحو التالي:

المرتبة

كود المطار

اسم المطار

الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد (OTP)

1

GYE

مطار غواياكيل خوسيه خواكين دي أولميدو الدولي

91.38%

2

UIO

مطار كيتو ماريسكال سوكري الدولي

90.05%

3

CPT

مطار كيب تاون الدولي

89.39%

4

SAL

مطار السلفادور الدولي

89.33%

5

KOA

مطار إليسون أونيزوكا كونا الدولي

88.61%

6

SVG

مطار ستافانجر

86.73%

7

BOI

محطة بويزي الجوية

86.21%

8

NGO

مطار ناغويا تشوبو سنترير الدولي

85.98%

9

FOR

مطار فورتاليزا بينتو مارتينز الدولي

85.32%

10

SSA

مطار سلفادور الدولي

85.21%

نبذة عن Cirium

تُعدُّ Cirium® الشركة التي اكتسبت ثقة الجميع حول العالم في تحليلات الطيران. تُقدِّم الشركة بيانات قوية وتحليلات متطورة لتمكين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في الصناعة. تعمل على تزويد شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر ومصنعي الطائرات والكيانات المالية بإيضاحات ومعلومات استخباراتية يحتاجون إليها لتحسين عملياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.

تُعدُّ Cirium® جزءًا من LexisNexis® Risk Solutions، وهي شركة تابعة لشركة RELX، التي تقدم تحليلات قائمة على المعلومات وأدوات صناعة القرار للعملاء من الأفراد المهنيين والشركات. يتم تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز التداول التالية: لندن: REL؛ أمستردام: REN؛ نيويورك: RELX.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى متابعة Cirium® على LinkedIn أو زيارة cirium

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