اختيار Aeromexico كأفضل شركة طيران عالمية من حيث الالتزام بالمواعيد في عام 2024:

يُعدُّ التقرير السنوي لشركة Cirium المعيار الذهبي لتحليلات أداء شركات الطيران والمطارات العالمية. يتم تعريف رحلة الطيران التي تصل في الموعد المُحدَّد على أنها الرحلة التي تصل خلال 14:59 دقيقة من وقت الوصول إلى البوابة المقرر. تقيس المطارات مدى دقة الالتزام بالمواعيد من خلال الرحلات المغادرة خلال 14:59 دقيقة من وقت المغادرة المقرر.

شركة الطيران الوطنية المكسيكية تشغل موقع الصدارة في التصنيف العالمي

فازت Aeromexico بهذا اللقب المرموق "شركة الطيران العالمية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد" في عام 2024، محققة بذلك معدل أداء مذهل في الالتزام بالمواعيد بلغ 86.70%. وجاءت في المرتبة الثانية شركة Saudia بمعدل 86.35%، في حين احتلت شركة Delta Air Lines المرتبة الثالثة بمعدل 83.46%، لتستمر في إظهار موثوقيتها التشغيلية على الساحة العالمية.

وأقر تقرير المراجعة السنوية من شركة Cirium بالتميُّز التشغيلي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، من خلال منح خمس جوائز إقليمية. حققت Iberia Express، العضو في مجموعة الخطوط الجوية الدولية، النجاح باعتبارها شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في أوروبا، وشركة الطيران الاقتصادية التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد على مستوى العالم. وجاءت Japan Airlines في المرتبة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متفوقةً بفارق ضئيل على Nippon Airways.

وواصلت شركة Delta Air Lines هيمنتها في أمريكا الشمالية، في حين حققت شركة Copa Airlines فوزها العاشر التاريخي في أميركا اللاتينية. وحققت شركة Safair لقب جائزة شركة الطيران التي هي أكثر التزامًا بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفيما يلي الجداول الكاملة للنتائج حسب المنطقة والفئة.

مطار الملك خالد بالرياض يحتل المرتبة الأولى في فئة المطارات العالمية

في فئات المطارات، حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي يُشكِّل بوابة الوصول إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، على لقب "المطار العالمي الأكثر التزامًا بالمواعيد" هذا العام، بمعدل مذهل بلغ 86.65% من الرحلات المغادرة في الوقت المُحدَّد. وتفوق هذا المطار القابع في الشرق الأوسط على أفضل المنافسين من جميع أنحاء العالم أيضًا بفوزه بجائزة "المطار الكبير".

وحاز مطار توكومين الدولي في بنما -القاعدة الرئيسية لشركة Copa Airlines الفائزة بالجائزة في أمريكا اللاتينية- لقب "المطار المتوسط" ​​الأكثر التزامًا بالمواعيد، في حين حصل مطار جواياكيل خوسيه خواكين دي أولميدو الدولي في الإكوادور على جائزة "المطار الصغير".

تقدير خاص للتميُّز التشغيلي: جوائز Cirium البلاتينية

تصدرت شركة Delta Air Lines القائمة للعام الرابع تواليًا، وتمكَّنت من الفوز بجائزة Cirium البلاتينية للتميُّز التشغيلي العالمي. ويأتي هذا التكريم المرموق في الوقت الذي تواصل فيه شركة الطيران التي يقع مقرها في أتلانتا الحصول على الإشادات والثناء على التزامها الراسخ بالأداء التشغيلي.

ويتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء منح الجائزة البلاتينية مستوى تعقيد شبكة شركة الطيران وحجم الرحلات والقدرة على الحد من تأثير اضطرابات الرحلات الجوية في الركاب على مدار العام كله. تم الاعتراف بشركة الطيران لأدائها والتزامها بالمواعيد على مدار عام 2024 بنسبة 83.46%، في أكثر من 1,712,529 رحلة إجمالية في عام 2024.

وفي هذا العام، منحت شركة Cirium أيضًا جائزتها البلاتينية السنوية الأولى لأحد المطارات العالمية، حيث حصل مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، كولومبيا، على هذه الجائزة المرموقة. ويتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل عند منح جائزة المطار البلاتينية بما في ذلك تأثير عمليات التأخير على الركاب، ومدة الاضطرابات، والتعقيد التشغيلي، وشكل المطار، مع التركيز بشكل خاص على النمو. ويبرز هذا النهج الشامل درجة التميُّز في شتى المناحي، ويضع معيارًا جديدًا في تقييم أداء المطارات.

صرَّح Jeremy Bowen، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد في ظل العمل في صناعة محاطة بمستويات من التعقيد على الصعيد التشغيلي بالاحتفال بشركات الطيران والمطارات التي قدَّمت للعملاء أكبر عدد من الرحلات الجوية في الوقت المُحدَّد وأفضل أداء في عام 2024، مع الاعتراف بتميُّزها التشغيلي."

"لقد كان عام 2024 عامًا عصيبًا بالنسبة إلى شركات الطيران، حيث واجهت انقطاعًا واسع النطاق في تكنولوجيا المعلومات، وأحوالاً جوية غير موسمية وقاسية. وبالرغم من هذه التحديات، عملت شركات الطيران والمطارات بمنتهى الجدية لضمان حصول عملائها على رحلة سلسة ووصولهم إلى وجهاتهم في الوقت المُحدَّد.

"نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في "تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد" لهذا العام، حيث نجح كل منهم في وضع معايير جديدة للتميُّز التشغيلي. وثمة تقدير خاص يتجلى في منح شركة Delta Air Lines جائزة Cirium البلاتينية لاستمرارها في تحقيق الكثير من النجاحات الفائقة لشركات الطيران، وشركة Copa Airlines لتحقيقها لقبها العاشر كأكثر شركة طيران في أمريكا اللاتينية التزامًا بالمواعيد، وشركة Iberia Express لأدائها الراسخ كأكثر شركة طيران في أوروبا التزامًا بالمواعيد، ومطار بوغوتا إلدورادو لحصوله على جائزة Cirium البلاتينية الأولى على الإطلاق للمطارات."

تظل مراجعة أداء Cirium من حيث الالتزام بالمواعيد، في نسختها السادسة عشرة الآن، المعيار النهائي لمراقبة الأداء التشغيلي لشركات الطيران العالمية. بفضل البيانات الواسعة التي تتسم بالحيادية المُقدَّمة من جانب شركة Cirium -والتي تم الحصول عليها من أكثر من 600 مصدر في الوقت الفعلي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وأنظمة التوزيع العالمية وسلطات الطيران المدني- فإنها تقدم رؤية شاملة وموضوعية للقطاع برمته. ويتم تعزيز البرنامج من خلال إرشادات المجلس الاستشاري المستقل الذي يتألف من خبراء الصناعة المخضرمين ممَّن لديهم عقود من الخبرة.

يتوفَّر تقرير مراجعة الأداء من حيث الالتزام بالمواعيد الكامل لشركة Cirium لعام 2024 للعرض والتنزيل على .

ملاحظات للمحررين:

تتضمَّن نتائج عام 2024 لأفضل شركات الطيران الفائقة الأداء في جميع الفئات ما يلي:

جاء رواد شركات قطاع الطيران العالمية على النحو التالي: