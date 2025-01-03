تعلن شركة Kinaxis عن انتقالات مجلس الإدارة وتحديث الإدارة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Kinaxis® Inc (يشار إليها هنا باسم "" أو "") (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، عن تعيين Lynn Loewen في مجلس إدارة الشركة وعضوة في لجنة التدقيق اعتبارًا من الأول من يناير. بسبب الالتزامات الحالية، لن تسعى Betsy Rafael إلى إعادة انتخابها لمجلس الإدارة في الاجتماع العام السنوي لعام 2025.

قال Robert (Bob) Courteau ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤقت: "يسعدني إضافة مديرة مؤهلة بشكل استثنائي مثل Lynn، والذي سيضمن الحفاظ على قوة وظيفة الإشراف على التدقيق، مع تعزيز مجلس الإدارة بعدة طرق". "كانت Betsy عضوة استثنائية في مجلس الإدارة ونحن نحترم تمامًا أنها لديها العديد من الالتزامات المهنية والشخصية الأخرى التي تأخذ وقتها. ونحن نقدر جهودها ومساهماتها الكبيرة ونتمنى لها كل التوفيق".

السيدة Loewen هي قائدة أعمال بارعة وقد شغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في شركة Bell Canada وAir Canada Jazz، بالإضافة إلى أدوار إدارية متعددة. شغلت مؤخرًا منصب رئيس شركة Minogue Medical، حيث عملت أيضًا كمديرة للعمليات. في السابق، شغلت السيدة Loewen منصب رئيسة شركة Expertech Network Installation، ونائبة رئيس العمليات المالية، ونائبة رئيس الضوابط المالية في شركة Bell Canada، ونائبة رئيس الخدمات المؤسسية والمديرة المالية في شركة Air Canada Jazz. تشغل حاليًا منصب مدير في مجلس إدارة البنك الوطني الكندي، حيث تشغل منصب رئيس لجنة التدقيق، وشركة .Emera Inc، حيث تشغل منصب عضوة في لجنة التدقيق. السيدة Loewen هي المستشارة الحالية لجامعة ماونت أليسون. وهي زميلة المحاسبين القانونيين المعتمدين وحصلت على تعيين مجلس الإدارة من معهد مديري الشركات. حصلت السيدة Loewen على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماونت أليسون.

كما تم الإعلان عنه سابقًا، بعد 30 عامًا من العمل مع شركة Kinaxis، انتقل John Sicard من منصب الرئيس التنفيذي إلى دور استشاري اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبالتالي تخلى عن منصبه في مجلس الإدارة. تولى Courteau منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ورئيس مجلس الإدارة بينما يستمر البحث الشامل عن الرئيس التنفيذي القادم لشركة Kinaxis على قدم وساق. سيتم ملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة Sicard بواسطة الرئيس التنفيذي الدائم التالي للشركة.

قال Courteau : "يعود الفضل الكبير في كون شركة Kinaxis رائدة في مجال تنظيم سلسلة التوريد إلى جون". "لقد أكد عملنا معًا على مدار الأشهر القليلة الماضية التزامه تجاه الشركة، وأنا سعيد للغاية لأن John سيكون معنا كمستشار رئيسي طوال الوقت بينما نعمل على توسيع نطاق الشركة في عام 2025. مع تولي John مهامه كمستشار، وشغل Mark Morganمنصب رئيس العمليات التجارية الجديد، وفريق الإدارة الكامل، سنواصل التعاون وضمان انتقال سلس بينما أتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وستوفر هذه المجموعة الاستمرارية بينما نعمل على التعاقد مع أحد ليشغل منصب الرئيس التنفيذي جديد الذي سيقودنا إلى المرحلة التالية من النمو وما بعدها".

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنظيم سلسلة التوريد الحديثة، وتعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصة تنظيم سلسلة التوريد القوية لدينا والمدعمة بالذكاء الاصطناعي MaestroTM بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. يحظى عملنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

مذكرة تحذيرية ومعلومات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية في إطار تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "توقعات"، "يعتزم"، "يظن"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "ربما" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالرئيس التنفيذي الدائم المتوقع للشركة وخطط النمو. بطبيعتها، تنطوي المعلومات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .

إن عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. ولأسباب مذكورة أعلاه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.

المصدر: .Kinaxis Inc

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