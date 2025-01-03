تعلن شركة Kinaxis عن انتقالات مجلس الإدارة وتحديث الإدارة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Kinaxis® Inc (يشار إليها هنا باسم " Kinaxis
" أو " الشركة
") (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، عن تعيين Lynn Loewen في مجلس إدارة الشركة وعضوة في لجنة التدقيق اعتبارًا من الأول من يناير. بسبب الالتزامات الحالية، لن تسعى Betsy Rafael إلى إعادة انتخابها لمجلس الإدارة في الاجتماع العام السنوي لعام 2025.
قال Robert (Bob) Courteau ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤقت: "يسعدني إضافة مديرة مؤهلة بشكل استثنائي مثل Lynn، والذي سيضمن الحفاظ على قوة وظيفة الإشراف على التدقيق، مع تعزيز مجلس الإدارة بعدة طرق". "كانت Betsy عضوة استثنائية في مجلس الإدارة ونحن نحترم تمامًا أنها لديها العديد من الالتزامات المهنية والشخصية الأخرى التي تأخذ وقتها. ونحن نقدر جهودها ومساهماتها الكبيرة ونتمنى لها كل التوفيق".
السيدة Loewen هي قائدة أعمال بارعة وقد شغلت العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك في شركة Bell Canada وAir Canada Jazz، بالإضافة إلى أدوار إدارية متعددة. شغلت مؤخرًا منصب رئيس شركة Minogue Medical، حيث عملت أيضًا كمديرة للعمليات. في السابق، شغلت السيدة Loewen منصب رئيسة شركة Expertech Network Installation، ونائبة رئيس العمليات المالية، ونائبة رئيس الضوابط المالية في شركة Bell Canada، ونائبة رئيس الخدمات المؤسسية والمديرة المالية في شركة Air Canada Jazz. تشغل حاليًا منصب مدير في مجلس إدارة البنك الوطني الكندي، حيث تشغل منصب رئيس لجنة التدقيق، وشركة .Emera Inc، حيث تشغل منصب عضوة في لجنة التدقيق. السيدة Loewen هي المستشارة الحالية لجامعة ماونت أليسون. وهي زميلة المحاسبين القانونيين المعتمدين وحصلت على تعيين مجلس الإدارة من معهد مديري الشركات. حصلت السيدة Loewen على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماونت أليسون.
كما تم الإعلان عنه سابقًا، بعد 30 عامًا من العمل مع شركة Kinaxis، انتقل John Sicard من منصب الرئيس التنفيذي إلى دور استشاري اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبالتالي تخلى عن منصبه في مجلس الإدارة. تولى Courteau منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ورئيس مجلس الإدارة بينما يستمر البحث الشامل عن الرئيس التنفيذي القادم لشركة Kinaxis على قدم وساق. سيتم ملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة Sicard بواسطة الرئيس التنفيذي الدائم التالي للشركة.
قال Courteau : "يعود الفضل الكبير في كون شركة Kinaxis رائدة في مجال تنظيم سلسلة التوريد إلى جون". "لقد أكد عملنا معًا على مدار الأشهر القليلة الماضية التزامه تجاه الشركة، وأنا سعيد للغاية لأن John سيكون معنا كمستشار رئيسي طوال الوقت بينما نعمل على توسيع نطاق الشركة في عام 2025. مع تولي John مهامه كمستشار، وشغل Mark Morganمنصب رئيس العمليات التجارية الجديد، وفريق الإدارة الكامل، سنواصل التعاون وضمان انتقال سلس بينما أتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وستوفر هذه المجموعة الاستمرارية بينما نعمل على التعاقد مع أحد ليشغل منصب الرئيس التنفيذي جديد الذي سيقودنا إلى المرحلة التالية من النمو وما بعدها".
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنظيم سلسلة التوريد الحديثة، وتعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصة تنظيم سلسلة التوريد القوية لدينا والمدعمة بالذكاء الاصطناعي MaestroTM بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. يحظى عملنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
مذكرة تحذيرية ومعلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية في إطار تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "توقعات"، "يعتزم"، "يظن"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "ربما" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالرئيس التنفيذي الدائم المتوقع للشركة وخطط النمو. بطبيعتها، تنطوي المعلومات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .
إن عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. ولأسباب مذكورة أعلاه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.
المصدر: .Kinaxis Inc
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