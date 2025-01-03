الديوان الملكي ينعى الأميرة ماجدة رعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور لها، بإذن الله تعالى، صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد، زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد المعظم، حفظه الله، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الجمعة الواقع في 3 رجب 1446 هجرية، الموافق 3 كانون الثاني 2025 ميلادية.وتزوجت سموها من صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد المعظم عام 1963، ولهما من الأبناء والكنائن أصحاب السمو الأمير زيد والأميرة سارة، والأمير مرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، والأميرة دينا، والأمير فراس والأميرة دانا، والأمير فيصل والأميرة لارا، والأميرة فخر النساء بنت رعد، ولهما من الأحفاد شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا.



هذا، وسيشيع جثمان الفقيدة بالأضرحة الملكية، بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، الواقع في 3 رجب 1446 هجرية، الموافق 3 كانون الثاني 2025 ميلادية، في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

تقبل التعازي للرجال لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الجمعة في قاعة عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب/ المدينة الرياضية، من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء، وتقبل التعازي للنساء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا واعتبارا من يوم السبت.



ولدت الفقيدة، رحمها الله، في أربوغا بالسويد يوم الخامس من أيلول عام 1942، وتلقت تعليمها في مملكة السويد.

وانخرطت سموها، رحمها الله، على مدى حوالي خمسة عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.



وترأست سموها، رحمها الله، جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، والتي أسست بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الأطفال ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.



والديوان الملكي الهاشمي، إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جنانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، والأسرة الهاشمية الكريمة صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، ويسأله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" صدق الله العظيم.