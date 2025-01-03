اضراب موظفي الاحتلال يعيق سفر المقدسيين إلى الأردن

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أوضحت إدارة جسر اللنبي، أن إضراب موظفي سلطات الاحتلال لا يزال مستمراً، وستكون الحركة مغلقة أمام المسافرين إلى الأردن من حملة الهوية المقدسية.
وأكدت أن الجسر مغلق أمام المسافرين الى الأردن لحملة الهوية المقدسية الجمعة.
وأكدت أن حركة "الجسر مغلقة أمام المسافرين من فلسطين إلى الأردن أمام حملة الهوية المقدسية فقط".
كما نوهت أن الاضراب ما زال مستمرا الإضراب وحتى اشعار اخر.
MENAFN03012025000151011027ID1109051534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.