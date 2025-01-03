اضراب موظفي الاحتلال يعيق سفر المقدسيين إلى الأردن

خبرني - أوضحت إدارة جسر اللنبي، أن إضراب موظفي سلطات الاحتلال لا يزال مستمراً، وستكون الحركة مغلقة أمام المسافرين إلى الأردن من حملة الهوية المقدسية.

وأكدت أن الجسر مغلق أمام المسافرين الى الأردن لحملة الهوية المقدسية الجمعة.

وأكدت أن حركة "الجسر مغلقة أمام المسافرين من فلسطين إلى الأردن أمام حملة الهوية المقدسية فقط".

كما نوهت أن الاضراب ما زال مستمرا الإضراب وحتى اشعار اخر.