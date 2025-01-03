أردني يفوز بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- فاز الأردني عماد محمود نمر الكسبة بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية، ومن أفضل 25 سائقًا في ألمانيا بالعموم عن عام 2024.
ويُقيم الكسبة في ولاية "نورد راين وست فالن" الألمانية، ويعمل في مؤسسة النقل الحكومية الرئيسية للولاية منذ 2018.
وفاز الكسبة بجائزة أفضل 25 سائقًا عن ألمانيا التي شارك فيها قرابة الـ 100 ألف سائق في عموم ألمانيا.
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