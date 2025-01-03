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أردني يفوز بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية

1/3/2025 2:18:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- فاز الأردني عماد محمود نمر الكسبة بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية، ومن أفضل 25 سائقًا في ألمانيا بالعموم عن عام 2024.

ويُقيم الكسبة في ولاية "نورد راين وست فالن" الألمانية، ويعمل في مؤسسة النقل الحكومية الرئيسية للولاية منذ 2018.

وفاز الكسبة بجائزة أفضل 25 سائقًا عن ألمانيا التي شارك فيها قرابة الـ 100 ألف سائق في عموم ألمانيا.

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