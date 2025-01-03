تكريم ملكي لطالبات مدرسة بالطفيلة

MENAFN - Khaberni) خبرني- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، كرم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، إحدى عشرة طالبة من مدرسة خولة بنت الأزور في محافظة الطفيلة.

وخلال التكريم، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك بالطالبات. وتقديره لتميزهن.

وكان جلالة الملك التقى الطالبات المكرمات، على هامش زيارة جلالته إلى محافظة الطفيلة، برفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في السادس عشر من تشرين الأول الماضي.

وعبّرت الطالبات المكرمات عن شكرهن لجلالة الملك على هذا التكريم، الذي يُعد وسام شرف ودافعاً كبيراً لهن لتحقيق المزيد من التميز والإبداع.

