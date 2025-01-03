Friday, 03 January 2025 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكريم ملكي لطالبات مدرسة بالطفيلة

1/3/2025 2:18:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، كرم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، إحدى عشرة طالبة من مدرسة خولة بنت الأزور في محافظة الطفيلة.

وخلال التكريم، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك بالطالبات. وتقديره لتميزهن.

وكان جلالة الملك التقى الطالبات المكرمات، على هامش زيارة جلالته إلى محافظة الطفيلة، برفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في السادس عشر من تشرين الأول الماضي.

وعبّرت الطالبات المكرمات عن شكرهن لجلالة الملك على هذا التكريم، الذي يُعد وسام شرف ودافعاً كبيراً لهن لتحقيق المزيد من التميز والإبداع.

MENAFN03012025000151011027ID1109051504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث