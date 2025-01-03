25 وجهة سياحية ستقدم تجربة لا تنسى في 2025

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- Khaberni) خبرني - تشير تقارير الأمم المتحدة للسياحة إلى أن حركة السفر بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19، وتسلط قائمة "AirBnb" السنوية الضوء على الوجهات العالمية التي يتطلع الناس لزيارتها في العام 2025.
وتشمل هذه القائمة أماكن تزداد شعبيتها بشكل ملحوظ، استنادًا إلى زيادة عمليات البحث التي أجراها المسافرون بمفردهم، والعائلات، ومجموعات المغامرين عن رحلات لعام 2025 مقارنة بالعام السابق.
كما تضم القائمة المدن الأكثر إضافة إلى قوائم الأمنيات في عام 2024، والتي توقعت الشركة استمرار رواجها في العام الجديد، مثل فانكوفر وهيوستن، بحسب بيان اطلعت عليه "العربية Business".
السفر التجريبي أو رحلة البحث عن "التجربة الفريدة" تواصل اكتساب الزخم، وتشير بيانات الشركة إلى أن العديد من تواريخ البحث عن الوجهات المرغوبة تتزامن مع أحداث رئيسية في عام 2025، ومن بينها اختيار لاعبي كرة القدم في غرين باي، ويسكونسن، والمهرجانات الثقافية مثل موكب "كرو أوف ساوثداونز" في باتون روج، لويزيانا، وأسبوع الآلام في إشبيلية، إسبانيا.
وتضم القائمة وجهات ثقافية مزدهرة مثل طوكيو في اليابان ومومباي في الهند، إلى جانب أماكن تقدم تجارب فريدة، مثل السباحة مع السلاحف في ويتصندايز، أستراليا، والاسترخاء في حمامات المياه المالحة الحرارية في باد شتافلشتاين،بألمانيا.
تفضيلات المسافرين تقول "علي كيلام"، المسؤولة التحريرية في "Airbnb" لشبكة "CNBC" إن القائمة تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسية ستشكل تجربة السفر في العام القادم: السفر لتجارب فريدة، السفر الجماعي، واستكشاف وجهات بعيدة عن المعتاد.
أضافت:"بياناتنا تظهر أن المسافرين يبحثون عن أماكن تستضيف فعاليات كبيرة مثل الحفلات الموسيقية، والمهرجانات الثقافية، والبطولات الرياضية، فالمسافرون يريدون أكثر من مجرد وجهة؛ إنهم يبحثون عن تجارب لا تُنسى، يصعب العثور عليها في أي مكان آخر."
وأضافت أن الوجهات الشاطئية والمدن غير المعروفة التي تقع بعيدًا عن الوجهات السياحية التقليدية أصبحت تثير اهتمامًا أكبر.
وأوضحت: "المدن التي تقدم تجربة ثقافية غنية تتيح للزوار استكشاف وجهات جديدة بعيون مختلفة تزداد شعبيتها."
قائمة الوجهات الرائجة لعام 2025 للزوار الذين يخططون لحضور الكرنفال في البرازيل، يمكنهم تمديد إجازتهم بزيارة برازيليا، التي تبعد أقل من ساعتين بالطائرة شمال غرب ريو دي جانيرو.
برازيليا، التي تشهد ارتفاعًا في عمليات البحث خلال هذه الفترة، تقدم مزيجًا من الطبيعة والجمال الحضري، ويمكن لعشاق الطبيعة الاستمتاع بالعديد من مسارات المشي في حديقة برازيليا الوطنية، وكذلك الاسترخاء في "سيتي بارك"، وهي واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم.
جاكسونفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة
تقع في شمال شرق فلوريدا، وتتميز جاكسونفيل بشواطئها الممتدة على طول 22 ميلاً وشمسها المشرقة على مدار العام. تقدم المدينة الساحلية أنشطة مثل الصيد من الدرجة الأولى، وفن الشوارع النابض بالحياة، والمتاحف الفريدة، وأكثر من ذلك. في عام 2025، تعد جاكسونفيل وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن المتعة تحت أشعة الشمس.
بويرتو إسكنديدو، المكسيك
لمن يبحث عن وجهة استوائية لبداية العام الجديد، فإن بويرتو إسكنديدو تقدم ملاذًا رائعًا. تقع على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا، وتشتهر هذه الجنة الشاطئية بكونها وجهة مفضلة للسفر الجماعي، خاصة خلال الأسبوع الأول من يناير. مع زيادة في رحلات الطيران إلى بويرتو إسكنديدو في عام 2025، سيتمكن المزيد من المسافرين من استكشاف جمالها من خلال أنشطة مثل الغوص في المياه الصافية وتذوق المأكولات المحلية.
غرين باي، ويسكونسن، الولايات المتحدة
يجتمع عشاق كرة القدم في ويسكونسن في أبريل لحضور واحدة من أكبر الأحداث الرياضية، وهي مسودة اللاعبين، والتي تقوم فيها، فرق الدوري الـ32 باختيار لاعبين جدد من الكليات والجامعات الأميركية للانضمام إلى صفوفها، ما يجعل غرين باي وجهة عالمية رائجة لعام 2025
بالإضافة إلى الحدث الرئيسي، يمكن للضيوف زيارة معالم مثل "باي بيتش بارك" وحدائق غرين باي النباتية. وبالطبع، لا تكتمل أي رحلة إلى ويسكونسن دون تذوق الجبن المحلي.
طوكيو، اليابان
تستمر طوكيو في جذب الأنظار في عام 2025، خاصة بين جيل الشباب، وتتميز كل منطقة بطابع فريد، مثل "أوياما" و"أوموتيساندو" التي تقدم تجربة تسوق راقية، و"هاراجوكو" المشهورة بالأزياء والطعام والفعاليات، و"روبونجي" التي تمزج بين الفخامة والحياة الليلية الشبابية.
باليرمو، إيطاليا
عاصمة صقلية، باليرمو، مليئة بالرومانسية والتاريخ والثقافة، مما يجعلها وجهة مفضلة للثنائيات في عام 2025، مع رحلات جوية إضافية إلى باليرمو، يمكن للمسافرين استكشاف معالمها مثل كنيسة "تشيزا ديل جيسو"، ومسرح "تياترو ماسيمو"، وساحة "بيازا فيجليينا".
ولا تنسَ الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية الأصيلة.
قرطاجنة، كولومبيا
تستمر مدينة قرطاجنة الكولومبية في كونها وجهة مفضلة لعام 2025، بفضل تراثها الثقافي الغني، وعمارتها الاستعمارية، وشواطئها الجميلة. تقدم المدينة مهرجانات نابضة بالحياة، وحياة ليلية مفعمة، وأطباق بحرية طازجة.
تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة
لمن يبحث عن إضافة البهجة إلى رحلتهم القادمة، يمكنهم زيارة تشارلستون، واستكشاف الحي التاريخي للمدينة، بما في ذلك "رينبو رو"، وهو صف مكون من 13 منزلًا بألوان الباستيل. بالإضافة إلى معالمها، يمكن للزوار التجول في حدائقها الرائعة وتذوق المأكولات الجنوبية.
لا سيرينا، تشيلي
للهروب من الشتاء القاسي، تقدم لا سيرينا في تشيلي ملاذًا مشمسًا، وتشتهر بشواطئها الطويلة وجمالها الطبيعي، وهي وجهة عائلية رائدة لعام 2025، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالمغامرات مثل استكشاف غابات "فراي خورخي" الوطنية أو مشاهدة الدلافين وأسود البحر في محمية "هامبولت" الطبيعية.
كيوتو، اليابان
تُعد كيوتو مركزًا للثقافة اليابانية التقليدية، وتُبرز العمارة الكلاسيكية في معابدها وأضرحتها التاريخية، وتقدم المدينة تجارب مثل حفلات الشاي التقليدية وفنون الزهور، مما يجعلها وجهة عائلية مثالية.
فانكوفر، كندا
فانكوفر، المعروفة بتنوعها الثقافي واللغوي، تقدم مزيجًا رائعًا من الثقافة والمناخ المعتدل والمعالم الطبيعية، وفي فبراير 2025، يمكن للزوار حضور حفل افتتاح أحد أكبر الأحداث الرياضية الشتوية العالمية.
مومباي، الهند
تُعد مومباي مركزًا للترفيه، وهي معروفة بصناعة السينما الضخمة "بوليوود". تستضيف المدينة فعاليات كبرى مثل حفل كولدبلاي في يناير 2025، مما أدى إلى زيادة في عمليات البحث.
مار ديل بلاتا، الأرجنتين
مار ديل بلاتا، مدينة ساحلية جنوب بوينس آيرس، تشتهر بشواطئها وغاباتها ومجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجات وركوب الأمواج.
هواهين، تايلاند
تُعد هواهين وجهة شاطئية مثالية للثنائيات، حيث تقدم شواطئ رملية ومناظر جبلية وتجارب مثل ركوب الخيل ومشاهدة الفراشات.
مانلي، أستراليا
تقع على بُعد رحلة قصيرة بالعبّارة من سيدني، تقدم مانلي مزيجًا من الطاقة الحضرية والأجواء الساحلية.
إشبيلية، إسبانيا
تُعرف إشبيلية بثقافتها النابضة بالحياة ومهرجاناتها الدولية مثل أسبوع الآلام.
باد شتافلشتاين، ألمانيا
تشتهر المدينة بحمامات المياه المالحة الحرارية ومواقعها الطبيعية الخلابة.
باتون روج، الولايات المتحدة
تُعد باتون روج وجهة شهيرة بفضل معالمها التاريخية ومهرجان "كرو أوف ساوثداونز".
كومبلو، فرنسا
تُعرف بجبالها الخلابة والأنشطة العائلية مثل المشي لمسافات طويلة والتزلج.
شيانغ ماي، تايلاند
تزداد شعبية شيانغ ماي بين المسافرين في عائلات أو مجموعات.
كارديف، ويلز
تُعد كارديف مدينة مدمجة مليئة بالمعالم مثل قلعة كارديف.
لي دو ألب، فرنسا
وهي وجهة مثالية لعشاق الرياضات الشتوية.
ويتصندايز، أستراليا
تُعد ويتصندايز واحة استوائية تقدم أنشطة مثل الغوص وركوب القوارب.
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