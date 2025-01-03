25 وجهة سياحية ستقدم تجربة لا تنسى في 2025

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير تقارير الأمم المتحدة للسياحة إلى أن حركة السفر بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19، وتسلط قائمة "AirBnb" السنوية الضوء على الوجهات العالمية التي يتطلع الناس لزيارتها في العام 2025.





وتشمل هذه القائمة أماكن تزداد شعبيتها بشكل ملحوظ، استنادًا إلى زيادة عمليات البحث التي أجراها المسافرون بمفردهم، والعائلات، ومجموعات المغامرين عن رحلات لعام 2025 مقارنة بالعام السابق.





كما تضم القائمة المدن الأكثر إضافة إلى قوائم الأمنيات في عام 2024، والتي توقعت الشركة استمرار رواجها في العام الجديد، مثل فانكوفر وهيوستن، بحسب بيان اطلعت عليه "العربية Business".





السفر التجريبي أو رحلة البحث عن "التجربة الفريدة" تواصل اكتساب الزخم، وتشير بيانات الشركة إلى أن العديد من تواريخ البحث عن الوجهات المرغوبة تتزامن مع أحداث رئيسية في عام 2025، ومن بينها اختيار لاعبي كرة القدم في غرين باي، ويسكونسن، والمهرجانات الثقافية مثل موكب "كرو أوف ساوثداونز" في باتون روج، لويزيانا، وأسبوع الآلام في إشبيلية، إسبانيا.





وتضم القائمة وجهات ثقافية مزدهرة مثل طوكيو في اليابان ومومباي في الهند، إلى جانب أماكن تقدم تجارب فريدة، مثل السباحة مع السلاحف في ويتصندايز، أستراليا، والاسترخاء في حمامات المياه المالحة الحرارية في باد شتافلشتاين،بألمانيا.





تفضيلات المسافرين تقول "علي كيلام"، المسؤولة التحريرية في "Airbnb" لشبكة "CNBC" إن القائمة تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسية ستشكل تجربة السفر في العام القادم: السفر لتجارب فريدة، السفر الجماعي، واستكشاف وجهات بعيدة عن المعتاد.





أضافت:"بياناتنا تظهر أن المسافرين يبحثون عن أماكن تستضيف فعاليات كبيرة مثل الحفلات الموسيقية، والمهرجانات الثقافية، والبطولات الرياضية، فالمسافرون يريدون أكثر من مجرد وجهة؛ إنهم يبحثون عن تجارب لا تُنسى، يصعب العثور عليها في أي مكان آخر."





وأضافت أن الوجهات الشاطئية والمدن غير المعروفة التي تقع بعيدًا عن الوجهات السياحية التقليدية أصبحت تثير اهتمامًا أكبر.





وأوضحت: "المدن التي تقدم تجربة ثقافية غنية تتيح للزوار استكشاف وجهات جديدة بعيون مختلفة تزداد شعبيتها."





قائمة الوجهات الرائجة لعام 2025 للزوار الذين يخططون لحضور الكرنفال في البرازيل، يمكنهم تمديد إجازتهم بزيارة برازيليا، التي تبعد أقل من ساعتين بالطائرة شمال غرب ريو دي جانيرو.





برازيليا، التي تشهد ارتفاعًا في عمليات البحث خلال هذه الفترة، تقدم مزيجًا من الطبيعة والجمال الحضري، ويمكن لعشاق الطبيعة الاستمتاع بالعديد من مسارات المشي في حديقة برازيليا الوطنية، وكذلك الاسترخاء في "سيتي بارك"، وهي واحدة من أكبر الحدائق الحضرية في العالم.





جاكسونفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة





تقع في شمال شرق فلوريدا، وتتميز جاكسونفيل بشواطئها الممتدة على طول 22 ميلاً وشمسها المشرقة على مدار العام. تقدم المدينة الساحلية أنشطة مثل الصيد من الدرجة الأولى، وفن الشوارع النابض بالحياة، والمتاحف الفريدة، وأكثر من ذلك. في عام 2025، تعد جاكسونفيل وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن المتعة تحت أشعة الشمس.





بويرتو إسكنديدو، المكسيك





لمن يبحث عن وجهة استوائية لبداية العام الجديد، فإن بويرتو إسكنديدو تقدم ملاذًا رائعًا. تقع على ساحل المحيط الهادئ في أواكساكا، وتشتهر هذه الجنة الشاطئية بكونها وجهة مفضلة للسفر الجماعي، خاصة خلال الأسبوع الأول من يناير. مع زيادة في رحلات الطيران إلى بويرتو إسكنديدو في عام 2025، سيتمكن المزيد من المسافرين من استكشاف جمالها من خلال أنشطة مثل الغوص في المياه الصافية وتذوق المأكولات المحلية.





غرين باي، ويسكونسن، الولايات المتحدة





يجتمع عشاق كرة القدم في ويسكونسن في أبريل لحضور واحدة من أكبر الأحداث الرياضية، وهي مسودة اللاعبين، والتي تقوم فيها، فرق الدوري الـ32 باختيار لاعبين جدد من الكليات والجامعات الأميركية للانضمام إلى صفوفها، ما يجعل غرين باي وجهة عالمية رائجة لعام 2025





بالإضافة إلى الحدث الرئيسي، يمكن للضيوف زيارة معالم مثل "باي بيتش بارك" وحدائق غرين باي النباتية. وبالطبع، لا تكتمل أي رحلة إلى ويسكونسن دون تذوق الجبن المحلي.





طوكيو، اليابان





تستمر طوكيو في جذب الأنظار في عام 2025، خاصة بين جيل الشباب، وتتميز كل منطقة بطابع فريد، مثل "أوياما" و"أوموتيساندو" التي تقدم تجربة تسوق راقية، و"هاراجوكو" المشهورة بالأزياء والطعام والفعاليات، و"روبونجي" التي تمزج بين الفخامة والحياة الليلية الشبابية.





باليرمو، إيطاليا





عاصمة صقلية، باليرمو، مليئة بالرومانسية والتاريخ والثقافة، مما يجعلها وجهة مفضلة للثنائيات في عام 2025، مع رحلات جوية إضافية إلى باليرمو، يمكن للمسافرين استكشاف معالمها مثل كنيسة "تشيزا ديل جيسو"، ومسرح "تياترو ماسيمو"، وساحة "بيازا فيجليينا".





ولا تنسَ الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية الأصيلة.





قرطاجنة، كولومبيا





تستمر مدينة قرطاجنة الكولومبية في كونها وجهة مفضلة لعام 2025، بفضل تراثها الثقافي الغني، وعمارتها الاستعمارية، وشواطئها الجميلة. تقدم المدينة مهرجانات نابضة بالحياة، وحياة ليلية مفعمة، وأطباق بحرية طازجة.





تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة





لمن يبحث عن إضافة البهجة إلى رحلتهم القادمة، يمكنهم زيارة تشارلستون، واستكشاف الحي التاريخي للمدينة، بما في ذلك "رينبو رو"، وهو صف مكون من 13 منزلًا بألوان الباستيل. بالإضافة إلى معالمها، يمكن للزوار التجول في حدائقها الرائعة وتذوق المأكولات الجنوبية.





لا سيرينا، تشيلي





للهروب من الشتاء القاسي، تقدم لا سيرينا في تشيلي ملاذًا مشمسًا، وتشتهر بشواطئها الطويلة وجمالها الطبيعي، وهي وجهة عائلية رائدة لعام 2025، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالمغامرات مثل استكشاف غابات "فراي خورخي" الوطنية أو مشاهدة الدلافين وأسود البحر في محمية "هامبولت" الطبيعية.





كيوتو، اليابان





تُعد كيوتو مركزًا للثقافة اليابانية التقليدية، وتُبرز العمارة الكلاسيكية في معابدها وأضرحتها التاريخية، وتقدم المدينة تجارب مثل حفلات الشاي التقليدية وفنون الزهور، مما يجعلها وجهة عائلية مثالية.





فانكوفر، كندا





فانكوفر، المعروفة بتنوعها الثقافي واللغوي، تقدم مزيجًا رائعًا من الثقافة والمناخ المعتدل والمعالم الطبيعية، وفي فبراير 2025، يمكن للزوار حضور حفل افتتاح أحد أكبر الأحداث الرياضية الشتوية العالمية.





مومباي، الهند





تُعد مومباي مركزًا للترفيه، وهي معروفة بصناعة السينما الضخمة "بوليوود". تستضيف المدينة فعاليات كبرى مثل حفل كولدبلاي في يناير 2025، مما أدى إلى زيادة في عمليات البحث.





مار ديل بلاتا، الأرجنتين





مار ديل بلاتا، مدينة ساحلية جنوب بوينس آيرس، تشتهر بشواطئها وغاباتها ومجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجات وركوب الأمواج.





هواهين، تايلاند





تُعد هواهين وجهة شاطئية مثالية للثنائيات، حيث تقدم شواطئ رملية ومناظر جبلية وتجارب مثل ركوب الخيل ومشاهدة الفراشات.





مانلي، أستراليا





تقع على بُعد رحلة قصيرة بالعبّارة من سيدني، تقدم مانلي مزيجًا من الطاقة الحضرية والأجواء الساحلية.





إشبيلية، إسبانيا





تُعرف إشبيلية بثقافتها النابضة بالحياة ومهرجاناتها الدولية مثل أسبوع الآلام.





باد شتافلشتاين، ألمانيا





تشتهر المدينة بحمامات المياه المالحة الحرارية ومواقعها الطبيعية الخلابة.





باتون روج، الولايات المتحدة





تُعد باتون روج وجهة شهيرة بفضل معالمها التاريخية ومهرجان "كرو أوف ساوثداونز".





كومبلو، فرنسا





تُعرف بجبالها الخلابة والأنشطة العائلية مثل المشي لمسافات طويلة والتزلج.





شيانغ ماي، تايلاند





تزداد شعبية شيانغ ماي بين المسافرين في عائلات أو مجموعات.





كارديف، ويلز





تُعد كارديف مدينة مدمجة مليئة بالمعالم مثل قلعة كارديف.





لي دو ألب، فرنسا





وهي وجهة مثالية لعشاق الرياضات الشتوية.





ويتصندايز، أستراليا





تُعد ويتصندايز واحة استوائية تقدم أنشطة مثل الغوص وركوب القوارب.