بريطانيا تحل لغز اختفاء امرأة بعد 52 عاماً من الحادثة

MENAFN - Khaberni) خبرني- تمكنت السلطات البريطانية من حل اللغز الأقدم في تاريخ البلاد، ويعود لاختفاء سيدة قبل 52 عاماً، ولم تتمكن أي جهة في البلاد من حل هذه المشكلة ولا التعامل معها منذ ذلك الحين.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فقد اختفت الفتاة شيلا فوكس، من وسط مدينة كوفنتري، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً في عام 1972. وفي وقت اختفائها كانت تعيش مع والديها وقالت الشرطة إنها ربما كانت في علاقة مع رجل أكبر سناً.

وأصدرت الشرطة نداءً جديدًا للعثور عليها الأسبوع الماضي، قائلة إنها تحتفظ بـ"عقل منفتح" في حالة ابتعادها ببساطة عن المنطقة دون إخبار أحد.

وعلى الرغم من عدم وجود أي أثر لها في العقود الخمسة الماضية، كشف المحققون أن شيلا، التي تبلغ من العمر الآن 68 عاماً، تم العثور عليها آمنة وبصحة جيدة وتعيش في جزء آخر من البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "يسعدنا أن نعلن عن انتهاء أحد أطول تحقيقات شرطة ويست ميدلاندز في الأشخاص المفقودين". وأضاف: "لقد نشرنا مؤخراً نداءً متجدداً للمساعدة في العثور على شيلا فوكس، التي اختفت من كوفنتري عام 1972، وتم العثور على صورة واحدة لشيلا من وقت اختفائها تقريباً من قبل ضباط التحقيق ونشروها على موقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "في غضون ساعات من النداء، تواصل أفراد الجمهور مع المعلومات التي قادت الفريق إليها. وتم التأكد من أن شيلا آمنة وبصحة جيدة وتعيش في جزء آخر من البلاد، وحل أخيراً واحدة من أطول قضايا الأشخاص المفقودين التي حققنا فيها".

وقالت الرقيب المحقق جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة التابع للشرطة: "نحن سعداء للغاية بالعثور على شيلا بعد أكثر من خمسة عقود. لقد بحثنا في كل قطعة من الأدلة التي يمكننا العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة لشيلا. نحن فريق صغير من الضباط، وأود أن أشيد بعمل المفوض شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة من الجمهور".

وتابع: "كل شخص مفقود لديه قصة، ويستحق أفراد أسرته وأصدقائه معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يجتمعوا بهم مرة أخرى".