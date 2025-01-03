إصابة 12 إسرائيليا خلال الهروب للملاجئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ اليمني.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية.

