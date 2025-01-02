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تركيا: لن نسمح بانتهاك حقوق الأقليات في سوريا وندعم إعادة الإعمار

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 2 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس أن بلاده لن تسمح بأي انتهاك ضد أي أقلية في سوريا مشيرا إلى التزام تركيا بحماية جميع الفئات خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين في العاصمة التركية أنقرة.
وقال فيدان "إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة في سوريا فإن تركيا حامية لها بغض النظر عن انتمائها".
وأضاف أن ملايين السوريين نزحوا خلال فترة بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة وأن تركيا فتحت أبوابها لاستقبالهم دون تردد.
وأكد فيدان "نبذل قصارى جهدنا لمنع الجهات التي تشعر بالقلق من مواجهة مشكلات في سوريا كما أن الإدارة السورية الجديدة حساسة للغاية بهذا الخصوص".
وتابع أنه "لن يحدث أي شيء لأحد ولكن في حالة حدوث مشكلة ما فإن الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان حساس للغاية بشأن هذه القضية ومبادئه واضحة".
وأشار فيدان إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار سوريا وضمان وحدة أراضيها وسيادتها السياسية مبينا أن تركيا مستعدة لتقديم كافة الموارد الاقتصادية والمالية والتجارية اللازمة لهذا الغرض بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية أكد فيدان أن "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة لا تهدد الفلسطينيين في غزة فحسب بل تضع النظام الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي في وضع صعب للغاية".
وبين أنه نقل لنظيره البلجيكي وجهة نظر تركيا بخصوص ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بأقرب وقت.
من جانبه أكد وزير الخارجية البلجيكي دعم بلاده لجهود تركيا في إعادة إعمار سوريا موضحا أن بلاده أرسلت الأسبوع الماضي ممثلها الخاص للشرق الأوسط للقاء الإدارة الجديدة في دمشق.
وشدد كوينتين على أهمية دعم وحدة أراضي سوريا وحماية الأقليات وإيجاد حلول للأزمات الأمنية بما في ذلك قضية معسكرات الإرهابيين الأجانب في شمال شرقي سوريا.
وفيما يخص العلاقات الثنائية أشار كوينتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلجيكا وتركيا بلغ 12 مليار يورو (نحو 3ر12 مليار دولار) مبينا أهمية التعاون بين البلدين لتوسيع الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي. (النهاية)

ا ع س / ح م ف




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