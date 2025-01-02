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وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس المستجدات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)

ع ش / م م ج




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