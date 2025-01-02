وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس المستجدات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)
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