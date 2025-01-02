قطر تدين بشدة حادث إطلاق النار في الجبل الأسود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 1 (كونا)-- دانت دولة قطر بشدة اليوم الخميس حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة (سيتينيي) في الجبل الأسود وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الرافض للعنف و"الإرهاب" والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الجبل الأسود وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وكانت السلطات في الجبل الأسود ذكرت أن مسلحا أقدم على الانتحار بعد أن قتل 12 شخصا بينهم طفلان وأصاب آخرين في عمليات إطلاق نار متفرقة في مدينة (ستيتيني) غربي البلاد أمس الأربعاء. (النهاية)
س س س / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109051236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.