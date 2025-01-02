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قطر تدين بشدة حادث إطلاق النار في الجبل الأسود

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 1 (كونا)-- دانت دولة قطر بشدة اليوم الخميس حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة (سيتينيي) في الجبل الأسود وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الرافض للعنف و"الإرهاب" والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الجبل الأسود وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وكانت السلطات في الجبل الأسود ذكرت أن مسلحا أقدم على الانتحار بعد أن قتل 12 شخصا بينهم طفلان وأصاب آخرين في عمليات إطلاق نار متفرقة في مدينة (ستيتيني) غربي البلاد أمس الأربعاء. (النهاية)

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