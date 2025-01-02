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الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع لمناقشة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المنشآت الصحية في غزة

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- كشف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اليوم الخميس عن أن بلاده دعت مجلس الأمن الدولي الى الاجتماع صباح يوم غد الجمعة من أجل مناقشة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بن جامع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري ومباشرتها للسنة الثانية على التوالي عضويتها غير الدائمة في المجلس.
وأكد بن جامع أن قضية فلسطين سترفع إلى مستوى وزاري يقوده وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الافريقية أحمد عطاف متعهدا "بمواصلة تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين والوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأكد أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في غزة وستتخذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين مجددا التشديد على أن الحل الوحيد في قطاع غزة هو إيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط.
كما أعلن عن تخصيص مجلس الأمن برئاسة الجزائر اجتماعا رفيع المستوى حول مسألة مكافحة الإرهاب سيقوده الوزير عطاف في 21 يناير الجاري.
وأوضح أنه "بالنظر إلى التزام الجزائر الدفاع عن الأولويات الإفريقية فقد تم تخصيص الاجتماع المذكور لمسألة مكافحة الإرهاب" مضيفا أن "المجلس سيجتمع أيضا حول العديد من القضايا من بينها ليبيا والسودان والأوضاع في سوريا واليمن".
وأشار بن جامع الى أن "رئاسة الجزائر لمجلس الأمن يجب أن تكون تفاعلية مفتوحة وشفافة" لافتا الى أن المجلس سيعقد أيضا اجتماعات حول كولومبيا وهايتي بالإضافة إلى معالجة مسألة قبرص وتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك. (النهاية)

م ر / ر ج



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