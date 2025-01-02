الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع لمناقشة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المنشآت الصحية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- كشف ممثل
الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اليوم الخميس عن أن بلاده دعت مجلس الأمن الدولي الى الاجتماع صباح يوم غد الجمعة من أجل مناقشة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بن جامع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري ومباشرتها للسنة الثانية على التوالي عضويتها غير الدائمة في المجلس.
وأكد بن جامع أن قضية فلسطين سترفع إلى مستوى وزاري يقوده وزير
الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الافريقية أحمد عطاف متعهدا "بمواصلة تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين والوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأكد أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في غزة وستتخذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين مجددا التشديد على أن الحل الوحيد في قطاع غزة هو إيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط.
كما أعلن عن تخصيص مجلس الأمن برئاسة الجزائر اجتماعا رفيع المستوى حول مسألة مكافحة الإرهاب سيقوده الوزير عطاف في 21 يناير الجاري.
وأوضح أنه "بالنظر إلى التزام الجزائر الدفاع عن الأولويات الإفريقية فقد تم تخصيص الاجتماع المذكور لمسألة مكافحة الإرهاب" مضيفا أن "المجلس سيجتمع أيضا حول العديد من القضايا من بينها ليبيا والسودان والأوضاع في سوريا واليمن".
وأشار بن جامع الى أن "رئاسة الجزائر لمجلس الأمن يجب أن تكون تفاعلية مفتوحة وشفافة" لافتا الى أن المجلس سيعقد أيضا اجتماعات حول كولومبيا وهايتي بالإضافة إلى معالجة مسألة قبرص وتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN02012025000071011013ID1109051235
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