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الجزائر والهند تدينان الهجوم المأساوي في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 ـ 1 (كونا) -- دانت الجزائر والهند اليوم الخميس "الهجوم المأساوي" الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية وخلف عددا من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفته بالمشين وقدمت "خالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي في مواجهة هذا الظرف الأليم وثقتها في قدرة الولايات المتحدة على تجاوز هذه المحنة.
وفي نيودلهي دانت الهند اليوم الخميس حادث الدهس المأساوي في (نيو أورليانز) في الولاية المتحدة الامريكية حيث وصفه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه "هجوم إرهابي جبان".
وقال مودي في تصريح على حسابه الرسمي في (إكس) "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان في (نيو أورليانز)" وقدم تعازيه للضحايا وأسرهم.
ومن جانبه وصف وزير الشؤون الخارجية الهندي ايس جايشانكار الهجوم بأنه "شنيع يؤكد على ضرورة الوقوف متحدين في مكافحة الإرهاب". (النهاية)

م ر / ا ت ك / م م ج




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