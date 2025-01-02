الجزائر والهند تدينان الهجوم المأساوي في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 ـ 1 (كونا) -- دانت الجزائر والهند اليوم الخميس "الهجوم المأساوي" الذي وقع في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية وخلف عددا من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفته بالمشين وقدمت "خالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي في مواجهة هذا الظرف الأليم وثقتها في قدرة الولايات المتحدة على تجاوز هذه المحنة.
وفي نيودلهي دانت الهند اليوم الخميس حادث الدهس المأساوي في (نيو أورليانز) في الولاية المتحدة الامريكية حيث وصفه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه "هجوم إرهابي جبان".
وقال مودي في تصريح على حسابه الرسمي في (إكس) "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان في (نيو أورليانز)" وقدم تعازيه للضحايا وأسرهم.
ومن جانبه وصف وزير الشؤون الخارجية الهندي ايس جايشانكار الهجوم بأنه "شنيع يؤكد على ضرورة الوقوف متحدين في مكافحة الإرهاب". (النهاية)
م ر / ا ت ك / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109051234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.