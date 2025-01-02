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مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نجد في هذه المرحلة أي رابط حاسم بين هجوم (نيو اورليانز) وانفجار (لاس فيغاس)

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- نفى مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) اليوم الخميس التوصل حتى الآن إلى "رابط حاسم" بين الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا خلال احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو اورليانز) في ولاية لويزيانا وانفجار شاحنة بعد عدة ساعات خارج فندق (ترامب) في مدينة (لاس فيغاس) بولاية نيفادا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مدينة (نيو اورليانز) كل من نائب مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي كريس رايا وحاكم لويزيانا جيف لاندري وعمدة المدينة لاتويا كانتريل.
وأشار رايا إلى وجود مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في (نيو أورليانز) يظهر المشتبه فيه وهو يزرع عبوتين ناسفتين في مكان الحادث قبل أن يغادر المكان ثم يعود مجددا مستقلا الشاحنة لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وجرح العشرات قبل أن يترجل من المركبة ويفتح النار عشوائيا ويشتبك مع الشرطة التي تمكنت من تحييده في المكان.
وأكد رايا أن سلطات إنفاذ القانون "واثقة" من أن المشتبه فيه شمس الدين جبار (42 عاما) من ولاية تكساس وهو أمريكي المولد وسبق أن خدم في الجيش الأمريكي "تصرف بمفرده" فيما يعرف بعمليات "الذئب المنفرد" بخلاف ما عبرت عنه السلطات المسؤولة عن التحقيق أمس عندما صرحت بأنها تبحث في إمكان أن يكون لديه شركاء.
كما لفت إلى أن جبار "أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتمائه إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)" مؤكدا "أن هذا عملا إرهابيا فقد كان متعمدا وشريرا".
من جهته أفاد الحاكم لاندري بأنه أعلن صباح اليوم "حالة الطوارئ العامة" في الولاية وهو ما من شأنه السماح للوكالات الفيدرالية وجهات إنفاذ القانون المحلية بتعبئة جميع الموارد اللازمة للحفاظ على أمن المدينة.
وأضاف لاندري أنه أمر كذلك "بتعبئة شركة أمنية خاصة لمساعدة الشرطة في نيو أورليانز وولاية لويزيانا ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
بدورها قالت العمدة كانتريل إن شارع (بوربون) الذي شهد حادث الدهس تم فحصه بالكامل و"تطهيره" من قبل (اف بي آي) من أي خطر محتمل وذلك في وقت مبكر من صباح الخميس.
وأكدت كانتريل "أن الثقة موجودة لإعادة فتح شارع بوربون" قبل مباراة (شوغار بول) وهي مباراة كرة قدم جامعية سنوية ستقام في نيو أورليانز بعد ظهر اليوم بعدما كانت مقررة أمس وتم تأجيلها بسبب الحادث.
وفيما يتعلق بحادث انفجار شاحنة من طراز (تيسلا) صباح أمس أمام فندق ترامب في لاس فيغاس والذي أدى الى مقتل سائقها وإصابة سبعة أشخاص صدف وجودهم في المكان قالت شرطة نيفادا في مؤتمر صحفي إن "شاحنة (تسلا سايبرترك) تم استئجارها في 28 ديسمبر بمدينة دنفر في ولاية كولورادو".
وأشارت الشرطة إلى أنه تم تتبع رحلة الشاحنة التي تحقق السلطات بانفجارها باعتباره "هجوما إرهابيا محتملا" من محطة شحن بطاريات السيارات الكهربائية إلى أخرى أثناء توجهها الى لاس فيغاس غير أنها امتنعت عن إيضاح كيفية توصلها إلى البيانات من محطات الشحن أو مدى توافر البيانات عن تلك المحطات.
وكانت شبكة (سي بي اس) الإخبارية الأمريكية قد نقلت عن مصادر من سلطات إنفاذ القانون قولها إنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي استأجر الشاحنة التي انفجرت أمام فندق ترامب.
وقالت المصادر التي لم تكشف الشبكة عن هوياتها إنه يدعى ماثيو آلان ليفيلزبرغر (37 عاما) وهو رقيب استخبارات في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وهو يخدم حاليا في ألمانيا لكنه كان في إجازة بولاية كولورادو وقت وقوع الحادث.
وفي هذا الخصوص أكد المسؤولون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نيفادا أن سائق شاحنة (تسلا سايبرترك) التي انفجرت يوم الأربعاء وجد مصابا بطلق ناري في الرأس ما يرجح أنه أطلق النار على نفسه.
وأشاروا إلى أن التأكيد بشكل قاطع ما إذا كان ليفيلزبرغر الذي استأجر الشاحنة هو نفسه الذي وجد فيها لا يزال يتطلب صدور نتائج اختبار الحمض النووي وسجلات الاسنان وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي حلت بجثته بفعل الانفجار.
وتحظى حادثتا الأمس باهتمام رسمي وشعبي كبير في الولايات المتحدة وهو ما يظهر على وجه الخصوص من خلال تلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن إحاطات بشأنها بشكل متواصل.
كما تنعكس أهمية حادثة (نيو اورليانز) على وجه التحديد في عقد بايدن بوقت سابق من اليوم اجتماعا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع فريق وزارة الأمن الداخلي الذي يحققق فيهما إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) والسلطات الولائية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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