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كأس السوبر الإيطالي في السعودية: إنتر ميلان يتأهل للنهائي بالفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- نجح فريق (إنتر ميلان) بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على نظيره (أتالانتا) بهدفين دون رد على ملعب (الأول بارك) في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وسجل الهولندي دينزل دومفريس هدفي اللقاء في القيقتين 49 و61.
وبهذه النتيجة ضرب (إنتر ميلان) موعدا في المباراة النهائية مع الفائز في المباراة التي ستقام غدا الجمعة بين (يوفنتوس) و(ايه سي ميلان).
ويسعى (إنتر) للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه من أجل تقاسم صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة مع (يوفنتوس) الذي يمتلك بدوره تسعة ألقاب.
وتأتي استضافة المملكة لنصف نهائي ونهائي هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة مع جملة الاستضافات الرياضية العالمية التي تشهدها أرض المملكة في الأعوام الأخيرة سعيا من وزارة الرياضة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030 والإسهام في تعزيز فرص الاستثمار وبناء جيل رياضي قادم يحقق الإنجازات للوطن.
وهذه المرة الخامسة التي تستضيف السعودية منافسات البطولة من بينها آخر ثلاثة مواسم حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة قبل أن تستضيف النسخة الماضية 2023 التي أقيمت بمشاركة أربعة فرق. (النهاية)

ع ش / ر ج



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