كأس السوبر الإيطالي في السعودية: إنتر ميلان يتأهل للنهائي بالفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 1 (كونا) -- نجح فريق (إنتر ميلان) بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم
عقب فوزه على نظيره (أتالانتا) بهدفين دون رد على ملعب (الأول بارك) في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وسجل الهولندي دينزل دومفريس هدفي اللقاء في القيقتين 49 و61.
وبهذه النتيجة ضرب (إنتر ميلان) موعدا في المباراة النهائية مع الفائز في المباراة التي ستقام غدا الجمعة بين (يوفنتوس) و(ايه سي ميلان).
ويسعى (إنتر) للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه من أجل تقاسم صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة مع (يوفنتوس) الذي يمتلك بدوره تسعة ألقاب.
وتأتي استضافة المملكة لنصف نهائي ونهائي هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة مع جملة الاستضافات الرياضية العالمية التي تشهدها أرض المملكة في الأعوام الأخيرة سعيا من وزارة الرياضة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030 والإسهام في تعزيز فرص الاستثمار وبناء جيل رياضي قادم يحقق الإنجازات للوطن.
وهذه المرة الخامسة التي تستضيف السعودية منافسات البطولة من بينها آخر ثلاثة مواسم حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة قبل أن تستضيف النسخة الماضية 2023 التي أقيمت بمشاركة أربعة فرق. (النهاية)
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