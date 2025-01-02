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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/2/2025 11:26:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن إقامة بطولة (أساطير الخليج) في الكويت خلال شهر فبراير المقبل استجابة لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي.

واشنطن - مكتب التحقيقات الفيدرالي ينفي التوصل حتى الآن إلى "رابط حاسم" بين الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا خلال احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو اورليانز) في ولاية لويزيانا وانفجار شاحنة بعد عدة ساعات خارج فندق (ترامب) في مدينة (لاس فيغاس) بولاية نيفادا.

تونس - الحرس البحري التونسي يعلن انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق مركب كانوا يستقلونه قبالة سواحل جزيرة (قرقنة) التابعة لولاية (صفاقس) على الساحل الشرقي لتونس.

أربيل - وزارة الدفاع العراقية تعلن القاء القبض على أحد ممولي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق وذلك في عملية نوعية نفذها عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عملية واستندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة. (النهاية) ر ج

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