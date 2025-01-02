بنك البحرين للتنمية يعلن الفائز في حملة ((افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح)) لشهر نوفمبر 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن بنك البحرين للتنمية ( BDB )، البنك الحاصل على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجلة انترناشيونال فايننس، والمُدرج ضمن قائمة البلاد «لأقوى 50 شركة بحرينية»، الفائز في حملة «افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح» لشهر نوفمبر 2024.
وقد أُجري السحب في 12 ديسمبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، ومدققي الحسابات الداخليين للبنك، وعدد من كبار المسؤولين في بنك البحرين للتنمية. وشهد السحب منح جائزة نقدية قدرها 1000 دينار بحريني لمركز رحيق الزهور، وذلك كجزء من مبادرة البنك لتكريم ودعم عملائه الكرام.
علاوةً على ذلك، بإمكان العملاء الفوز بمبلغ 1000 دينار بحريني عند احتفاظهم برصيد حساب لا يقل عن 300 دينار، بالإضافة إلى الاستفادة من معدل ربح سنوي تنافسي يبلغ 3.5 % . وعملية فتح الحساب تتم بكل سلاسة وسهولة عبر منصة «تجارة» للخدمات الرقمية التابعة للبنك. وتأتي مبادرة سحب «افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح» كجزءٍ من جهود البنك المستمرة الهادفة إلى دعم الشركات، وتزويدهم بحلول مالية مخصصة، ما يثمر برفد نمو وإسهامات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.
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