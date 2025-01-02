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بنك البحرين للتنمية يعلن الفائز في حملة ((افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح)) لشهر نوفمبر 2024

1/2/2025 11:26:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ (‬ BDB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬انترناشيونال‭ ‬فايننس،‭ ‬والمُدرج‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬لأقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

وقد‭ ‬أُجري‭ ‬السحب‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الداخليين‭ ‬للبنك،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬وشهد‭ ‬السحب‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قدرها‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لمركز‭ ‬رحيق‭ ‬الزهور،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬البنك‭ ‬لتكريم‭ ‬ودعم‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭. ‬

علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬عند‭ ‬احتفاظهم‭ ‬برصيد‭ ‬حساب‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬ربح‭ ‬سنوي‭ ‬تنافسي‭ ‬يبلغ‭ ‬3.5 % ‭. ‬وعملية‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬تتم‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬وسهولة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬‭ ‬للخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك‭. ‬وتأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬كجزءٍ‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشركات،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بحلول‭ ‬مالية‭ ‬مخصصة،‭ ‬ما‭ ‬يثمر‭ ‬برفد‭ ‬نمو‭ ‬وإسهامات‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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