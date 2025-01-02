أكثر من مليون و657 ألف دينار قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بلغت كمية الأسهم الـمتداولة في «بورصة البحريـن» خلال هذا الأسبوع 7 ملايين و100 ألف و385 سهما بقيمة إجـمالية قدرها مليون و657 ألفا و464 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 165 صفقة.
وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 15 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركتين، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالـها السابق.
واستحوذ على الـمركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولة 969 ألفا و328 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 58.48 % من إجـمالي قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها 6 ملايين و196 ألفا و136 سهما، تـم تنفيذها من خلال 61 صفقة.
أما الـمرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمــــة أسهمه الـمتداولـــة 585 ألفا و922 دينارا بحرينيا بنسبة 35.35 % من إجـمالي قيمة الأسهم الـمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 451 ألفا و249 سهما، تـم تنفيذها من خلال 38 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة التكافل الدولية في الـمركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 708 آلاف و750 دينارا بحرينيا وبنسبة 42.76 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكـمية قـــــدرها 5 ملايين و250 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال صفقة واحدة.
وجاءت في الـمركز الثاني ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 585 ألفا و922 دينارا بحرينيا وبنسبة 35.35 % من قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها 451 ألفا و249 سهما، تـم تنفيذها من خلال 38 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 4 أيام عمل، نـجد أن الـمتوسط اليومي لقيمة الأسهم الـمتداولة بلغ 414 ألفا و366 دينارا بحرينيا في حين كان الـمتوسط اليومي لكمية الأسهم الـمتداولة مليونا و775 ألفا و96 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 41 صفقة.
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