أكثر من مليون و657 ألف دينار قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحريـن‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬و385‭ ‬سهما‭ ‬بقيمة‭ ‬إجـمالية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬و657‭ ‬ألفا‭ ‬و464‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬نفذها‭ ‬الوسطاء‭ ‬لصالح‭ ‬الـمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬165‭ ‬صفقة‭.‬

وتداول‭ ‬الـمستثمرون‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أسهم‭ ‬15‭ ‬شركـة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركتين،‭ ‬واحتفظت‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭ ‬بأسعار‭ ‬إقفالـها‭ ‬السابق‭.‬

واستحوذ‭ ‬على‭ ‬الـمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قطاع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬الـمتداولة‭ ‬969‭ ‬ألفا‭ ‬و328‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬58‭.‬48 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬و196‭ ‬ألفا‭ ‬و136‭ ‬سهما،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬61‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬الـمرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمــــة‭ ‬أسهمه‭ ‬الـمتداولـــة‭ ‬585‭ ‬ألفا‭ ‬و922‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭.‬35 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬451‭ ‬ألفا‭ ‬و249‭ ‬سهما،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬38‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الـمركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬708‭ ‬آلاف‭ ‬و750‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬42‭.‬76 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قـــــدرها‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬و250‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفقة‭ ‬واحدة‭.‬

وجاءت‭ ‬في‭ ‬الـمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬585‭ ‬ألفا‭ ‬و922‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬35‭.‬35 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬451‭ ‬ألفا‭ ‬و249‭ ‬سهما،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬38‭ ‬صفقة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬التداول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬نـجد‭ ‬أن‭ ‬الـمتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لقيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬بلغ‭ ‬414‭ ‬ألفا‭ ‬و366‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الـمتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لكمية‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولة‭ ‬مليونا‭ ‬و775‭ ‬ألفا‭ ‬و96‭ ‬سهما‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فبلغ‭ ‬41‭ ‬صفقة‭.‬