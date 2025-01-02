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الكويت تستعد لتكريم الأساطير.. ونشوة بحرينية تسبق نهائي خليجي 26

1/2/2025 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أعلن وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا لبطولة كأس الخليج العربي عبدالرحمن المطيري، عن مبادرة استثنائية لتكريم أساطير كرة القدم الخليجية، خلال المباراة النهائية لـ"خليجي 26"، التي تجمع بين فريقي سلطنة عمان والبحرين ويحتضنها ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت عند الساعة السابعة من مساء غد.
ويأتي هذا التكريم ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة وتعزيز الروح الرياضية بين شعوب الخليج.
وأكد المطيري في بيان إعلامي، أن هذا التكريم يأتي ترجمة لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، الذين يحرصون دائما على دعم الرياضة والرياضيين وتشجيع المبادرات التي تحتفي بالإنجازات الوطنية والإقليمية.
وأوضح المطيري، أنه تمت مخاطبة اتحادات كرة القدم في الدول المشاركة لترشيح أحد أساطيرها، ممن أسهموا بشكل بارز في تاريخ اللعبة وأثروا مسيرة كرة القدم الخليجية على مدار السنوات.
وسيتم تكريم هؤلاء النجوم خلال حفل خاص في نهائي البطولة المقامة بالكويت، تقديرا لعطائهم الكبير ودورهم الملهم للأجيال المقبلة.
وأضاف المطيري: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في تعزيز مكانة الرياضة في قلوب الجماهير، هذا التكريم هو رسالة شكر واعتراف بجهودهم التي ساهمت في تطوير الرياضة الخليجية".
وفي نهاية حديثه، شدد المطيري على أن كأس الخليج العربي، لا يمثل منافسة رياضية فقط، بل هو مناسبة تعكس الوحدة الخليجية والتعاون المشترك، مشددا على أهمية تكريم من خدموا الرياضة في المنطقة.
أشاد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بالأداء المتميز لمنتخب بلاده، بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة "خليجي 26".
وأكد خالد بن حمد، في بيان له، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والروح العالية التي يتحلون بها، بجانب الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم لتهيئة المنتخب من النواحي كافة، مثمنا وقفة الجماهير البحرينية ودورها في مؤازرة المنتخب.
وأعرب بن حمد عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على مواصلة تقديم عروضه الرائعة في المباراة النهائية أمام المنتخب العماني الشقيق، مؤكدا أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة البحرينية.
وكان المنتخب البحريني تأهل بالفوز بهدف أمام الكويت منظم البطولة، بينما تغلب المنتخب العماني على نظيره السعودي 2-1 في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.
إلى ذلك، حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ومستقبله على رأس الجهاز الفني لمنتخب "الأخضر"، وذلك بعد توديعه بطولة خليجي 26 المقامة فعالياتها حاليا على الأراضي الكويتية، ليفشل مرة أخرى في التتويج بلقب هذه المسابقة للعام الـ22 على التوالي، على اعتبار أن آخر فوز له كان العام 2003.
وكشف تقرير إعلامي سعودي أن الاتحاد السعودي قرر تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب "الأخضر" بقيادة المدرب رينارد، وكذلك في الجهاز الإداري المشرف على المنتخب، وذلك بالنظر إلى أهمية المرحلة التي تنتظره مستقبلا، والمتمثلة في ضرورة التأهل إلى كأس العالم 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدرب هيرفي رينارد سيرفع تقريرا فنيا شاملا إلى الاتحاد السعودي بشأن مشاركة "الأخضر" في خليجي 26، متضمنا الأداء الجماعي والفردي للاعبين، وسيكون هذا التقرير مرجعية لمعالجة الجوانب السلبية وتعزيز الأمور الإيجابية قبل الذهاب إلى المرحلة المقبلة. -(وكالات)

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