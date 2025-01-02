الكويت تستعد لتكريم الأساطير.. ونشوة بحرينية تسبق نهائي خليجي 26

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أعلن وزير
الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا لبطولة كأس الخليج العربي عبدالرحمن المطيري، عن مبادرة استثنائية لتكريم أساطير كرة القدم
الخليجية، خلال المباراة النهائية لـ"خليجي 26"، التي تجمع بين فريقي سلطنة عمان والبحرين ويحتضنها ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت عند الساعة السابعة من مساء غد.
ويأتي هذا التكريم ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة وتعزيز الروح الرياضية بين شعوب الخليج.
وأكد المطيري في بيان إعلامي، أن هذا التكريم يأتي ترجمة لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، الذين يحرصون دائما على دعم الرياضة والرياضيين وتشجيع المبادرات التي تحتفي بالإنجازات الوطنية والإقليمية.
وأوضح المطيري، أنه تمت مخاطبة اتحادات كرة القدم في الدول المشاركة لترشيح أحد أساطيرها، ممن أسهموا بشكل بارز في تاريخ اللعبة وأثروا مسيرة كرة القدم الخليجية على مدار السنوات.
وسيتم تكريم هؤلاء النجوم خلال حفل خاص في نهائي البطولة المقامة بالكويت، تقديرا لعطائهم الكبير ودورهم الملهم للأجيال المقبلة.
وأضاف المطيري: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في تعزيز مكانة الرياضة في قلوب الجماهير، هذا التكريم هو رسالة شكر واعتراف بجهودهم التي ساهمت في تطوير الرياضة الخليجية".
وفي نهاية حديثه، شدد المطيري على أن كأس الخليج العربي، لا يمثل منافسة رياضية فقط، بل هو مناسبة تعكس الوحدة الخليجية والتعاون المشترك، مشددا على أهمية تكريم من خدموا الرياضة في المنطقة.
أشاد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بالأداء المتميز لمنتخب بلاده، بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة "خليجي 26".
وأكد خالد بن حمد، في بيان له، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والروح العالية التي يتحلون بها، بجانب الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم لتهيئة المنتخب من النواحي كافة، مثمنا وقفة الجماهير البحرينية ودورها في مؤازرة المنتخب.
وأعرب بن حمد عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على مواصلة تقديم عروضه الرائعة في المباراة النهائية أمام المنتخب العماني الشقيق، مؤكدا أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة البحرينية.
وكان المنتخب البحريني تأهل بالفوز بهدف أمام الكويت منظم البطولة، بينما تغلب المنتخب العماني على نظيره السعودي 2-1 في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.
إلى ذلك، حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ومستقبله على رأس الجهاز الفني لمنتخب "الأخضر"، وذلك بعد توديعه بطولة خليجي 26 المقامة فعالياتها حاليا على الأراضي الكويتية، ليفشل مرة أخرى في التتويج بلقب هذه المسابقة للعام الـ22 على التوالي، على اعتبار أن آخر فوز له كان العام 2003.
وكشف تقرير إعلامي سعودي أن الاتحاد السعودي قرر تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب "الأخضر" بقيادة المدرب رينارد، وكذلك في الجهاز الإداري المشرف على المنتخب، وذلك بالنظر إلى أهمية المرحلة التي تنتظره مستقبلا، والمتمثلة في ضرورة التأهل إلى كأس العالم 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدرب هيرفي رينارد سيرفع تقريرا فنيا شاملا إلى الاتحاد السعودي بشأن مشاركة "الأخضر" في خليجي 26، متضمنا الأداء الجماعي والفردي للاعبين، وسيكون هذا التقرير مرجعية لمعالجة الجوانب السلبية وتعزيز الأمور الإيجابية قبل الذهاب إلى المرحلة المقبلة. -(وكالات)
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