الجبيهة يتجاوز الأهلي بدوري CFI الممتاز لكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغلب فريق الجبيهة على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (82-77)، في لقاء جمعهما اليوم الخميس، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام منافسات ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وجاءت نتائج الارباع لصالح الجبيهة، (24-22)، (11-16)، (23-20)، (24-19)، في اللقاء الذي برز فيه لاعبه الأميركي أندريه بيارسي محققا "الدبل دبل" بتسجيله 30 نقطة و14 متابعة و5 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 45.
MENAFN02012025000072011014ID1109051199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.