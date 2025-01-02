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الجبيهة يتجاوز الأهلي بدوري CFI الممتاز لكرة السلة

1/2/2025 11:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تغلب فريق الجبيهة على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (82-77)، في لقاء جمعهما اليوم الخميس، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام منافسات ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

وجاءت نتائج الارباع لصالح الجبيهة، (24-22)، (11-16)، (23-20)، (24-19)، في اللقاء الذي برز فيه لاعبه الأميركي أندريه بيارسي محققا "الدبل دبل" بتسجيله 30 نقطة و14 متابعة و5 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 45.

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