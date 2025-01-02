عندما تكون الإبادة الجماعية روح القائد

هآرتس

جدعون ليفي

2/1/2025



إذا لم تفتح شرطة التحقيق العسكرية على الفور ملف حول سلوك العميد يهودا فاخ، واذا لم يتم توقيف عمل قائد الفرقة 252 على الفور واعتقاله من اجل التحقيق معه، واذا لم يستنكر الجيش على الفور اعماله، وفي اعقابه المستوى السياسي – فإن الاسرائيليين سيعرفون، وستعرف المحكمة الدولية في لاهاي والعالم ايضا، بأنه يوجد في اسرائيل قائد فرقة مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب جماهيرية وأنه يواصل العمل ويواصل حياته وكأنه لم يحدث أي شيء.

كل يوم يواصل فيه يهودا فاخ العمل في منصبه، فهو يوم آخر من الاثبات، ليس فقط على جرائم الحرب التي ينفذها الجيش، بل ايضا أن اسرائيل تقف من ورائها. العميد فاخ، الذي ترعرع في كريات اربع وفي المدرسة العسكرية التمهيدية في عيلي بالطبع، ليس حصانا جامحا استثنائيا يجب كبحه. فاخ هو الجيش الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي هو اسرائيل. لقد انتهى النقاش حول هل اسرائيل ارتكبت أو لم ترتكب التطهير العرقي في غزة. وحتى انتهى النقاش حول هل الجيش الاسرائيلي ينفذ ابادة جماعية. واذا كان هناك قائد فرقة في غزة يقول لضباطه بأنه حسب رأيه لا يوجد اشخاص ابرياء في غزة، ليس كرأي شخصي بل كرؤية عملية، عندها الابادة الجماعية تصبح روح القائد. اذا كان هناك قائد فرقة يوبخ ضباطه لأنهم "لم يحققوا الهدف"، الذي هو طرد ربع مليون مواطن من بيوتهم، عندها التطهير العرقي هو السياسة المعلنة للجيش الاسرائيلي.

اذا كان تحت مسؤولية قائد الفرقة هذا يتجول نوع من قوة فاغنر اسرائيلية – مجموعة عنيفة من الجنود والمدنيين، معظمهم من المستوطنين المتدينين، الذين لا أحد يعرف صلاحياتهم باستثناء حقيقة أن قائدهم هو شقيق قائد الفرقة. واذا كانوا يخربون ويسوون بشكل منهجي بيت تلو الآخر في غزة، وهدفهم هو تدمير غزة والاهتمام بأن لا يتمكن أحد من العودة الى بيته، عندها، اضافة الى جرائم الحرب، فان الجيش ايضا فاسد ومتعفن من الداخل.

التحقيق المدهش الذي اجراه ينيف كوفوفيتش حول ما ارتكبه فاخ ("هآرتس"، 31/12) لا يمكن تجاهله من خلال الاعتقاد أنه ليس إلا "ضابط استثنائي آخر". قادة جيش مفوهون ولكن افعالهم قليلة، اختاروه ليكون قائد مدرسة ضباط وقائد فرقة. هم يؤمنون به وبنهجه. هم يتماهون معه. كل ضابط كبير سيتسرح ذات يوم ويقف ضد هذه السياسة لن يتم تطهره. عندما حث فاخ مرؤوسيه على تنفيذ التطهير العرقي هم كانوا هناك ونفذوه. على الاقل بعضهم فعل ذلك بسرور.

غزة مدمرة بسبب فاخ وامثاله، وبسبب الذين لم يوقفوه. "تساما الفولاذية"، القوة التي يقودها شقيق قائد الفرقة، دمرت غزة ليس كعمل وطني لمن يريدون الانتقام - "فقط بواسطة فقدان الارض، الفلسطينيون سيتعلمون الدرس"، قال فاخ للقادة - بل باسم الجيش ومن قبله.

الجيش لا يعتبر منتدى لتبادل الآراء. جيش الاحتلال في غزة يوجد هناك لتنفيذ مهماته. فاخ اعتبرها مهمات. عند السماع عن افعاله يثور فينا الحنين الى مئير هار تسيون، رجل الوحدة 101، الذي قتل خمسة بدو كانتقام على قتل شقيقته في 1954. أين هار تسيون الذي قتل خمسة اشخاص وأين فاخ الذي لديه خطة لطرد ربع مليون شخص ويحلم بقتل كل سكان غزة، حيث إنهم جميعهم مقاتلون.

جرائم الحرب في غزة ارتفعت درجة منذ ايام الرحمة والانسانية للوحدة 101 – الآن القتل والتدمير هو جماعي والجرائم بالجملة. فاخ ايضا استخف بحياة جنوده – ربما هذا سيثير الاسرائيليين ويجعلهم يعرفون من هم القادة العسكريون في هذه الحرب.

ولكن مع كل الحزن على فقدان ثمانية جنود قتلوا بسبب اهمال قائدهم، فان مئات القتلى في منطقة الموت، "ممر نتساريم"، يصرخون اكثر حتى.

موشيه ديان كتب عن هار تسيون بأنه حسب رأيه كان الجندي الافضل في تاريخ الجيش الاسرائيلي. الآن ظهر وريث لهذا القاتل. في شهر آذار القادم يمكن أن يعود مع فرقته الى ممر نتساريم.