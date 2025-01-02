كاتس: هناك تقدم في المفاوضات حول الرهائن المحتجزة في غزة

كاتس: هناك تقدم في المفاوضات حول الرهائن المحتجزة في غزة
التاريخ
1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت
القناة الـ12 العبرية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أخبر عائلات الأسرى
أن ثمة تقدما في مفاوضات الصفقة وأن كل شيء يجري بصمت.
وأضافت أن وزير الدفاع أخبر عائلات الأسرى أن "المفاوضات لم تتوقف،
لكنها تسير ببطء"، مضيفا أن "حركة حماس لم تزود إسرائيل بأسماء المحتجزين،
لكن تل أبيب تعمل ما بوسعها لحل هذه المشكلة التي ما زالت نقطة خلافية في
المباحثات."
MENAFN02012025000072011014ID1109051197
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