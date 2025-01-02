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كاتس: هناك تقدم في المفاوضات حول الرهائن المحتجزة في غزة

1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


قالت القناة الـ12 العبرية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أخبر عائلات الأسرى أن ثمة تقدما في مفاوضات الصفقة وأن كل شيء يجري بصمت.


وأضافت أن وزير الدفاع أخبر عائلات الأسرى أن "المفاوضات لم تتوقف، لكنها تسير ببطء"، مضيفا أن "حركة حماس لم تزود إسرائيل بأسماء المحتجزين، لكن تل أبيب تعمل ما بوسعها لحل هذه المشكلة التي ما زالت نقطة خلافية في المباحثات."

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