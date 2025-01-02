قصف إسرائيلي يستهدف ريف حلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوت أصوات انفجارات في ريف محافظة حلب، ليلة الخميس/ الجمعة، بحسب وسائل إعلام سورية أكدت أنها ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي لمواقع في ريف المحافظة الشرقي.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن الأنباء تشير إلى قصف
إسرائيلي استهدف معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب.
وأضافت أن القصف استهدف مركز البحوث العلمية على أطراف المدينة.
ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار.
MENAFN02012025000072011014ID1109051196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.