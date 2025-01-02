Friday, 03 January 2025 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي يستهدف ريف حلب

1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دوت أصوات انفجارات في ريف محافظة حلب، ليلة الخميس/ الجمعة، بحسب وسائل إعلام سورية أكدت أنها ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي لمواقع في ريف المحافظة الشرقي.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن الأنباء تشير إلى قصف إسرائيلي استهدف معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب.

وأضافت أن القصف استهدف مركز البحوث العلمية على أطراف المدينة.

ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار.

MENAFN02012025000072011014ID1109051196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث