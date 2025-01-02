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90 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر الخميس

1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر طبية إن حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس، ارتفع إلى 90 شهيدا.
وفي اليوم الـ455 لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد يوم دامٍ خلّف عشرات الشهداء، باستهداف منازل وخيام نازحين وتجمعات لمدنيين، كما كثّف الاحتلال استهداف مستشفيات شمال القطاع بالقصف المدفعي وحرق المنازل.

وعلى صعيد المفاوضات، وافق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات، بعد أنباء عن تقدم بالمفاوضات دفعه إلى هذه الخطوة. (الجزيرة نت)

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