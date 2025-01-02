90 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر طبية إن حصيلة شهداء غارات الاحتلال
الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس، ارتفع إلى 90 شهيدا.
وفي اليوم الـ455 لحرب الإبادة الإسرائيلية على
قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد
يوم دامٍ خلّف عشرات الشهداء، باستهداف منازل وخيام نازحين وتجمعات لمدنيين، كما
كثّف الاحتلال استهداف مستشفيات شمال القطاع بالقصف المدفعي وحرق المنازل.
وعلى صعيد المفاوضات، وافق رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
على إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة
لاستكمال المباحثات، بعد أنباء عن تقدم بالمفاوضات دفعه إلى هذه الخطوة. (الجزيرة
نت)
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