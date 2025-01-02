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أرقام صادمة.. أزمة الانتحار تؤرق قادة الاحتلال

1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تعقيد القتال وزيادة عدد جنود الاحتياط داخل "الجيش"، أدى إلى زيادة حالات الانتحار بين صفوف منتسبيه، مقارنة بالسنوات السابقة.
جاء ذلك في بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث فيها عن حجم الخسائر بين جنوده خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي توسعت لساحات أخرى.

وقفز عدد حالات الانتحار في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب في أكتوبر عام 2023، حيثُ أنهى 27 جندياً حياتهم، 7 منهم في الخدمة الإلزامية و4 دائمون و6 في الاحتياط.

وفي عام 2024 انتحر 21 جندياً، 7 منهم في الخدمة الإلزامية، واثنان دائمان، و12 احتياطيًا.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عمل على تقليص نطاق حالات انتحار الجنود؛ بما في ذلك افتتاح مركز للمساعدة العقلية، حيث تلقى 3900 مكالمة، بهذا الشأن من جنود.

وذكرت بيانات جيش الاحتلال، أن 891 جندياً إسرائيلياً قُتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 329 جندياً منذ أحداث السابع من أكتوبر، و390 آخرين خلال القتال في غزة.

وأشارت البيانات إلى أن من إجمالي القتلى هناك 50 قتيلًا في لبنان، و11 قتيلًا في الضفة الغربية، و37 قتيلًا في المنطقة الشمالية، فيما قتل 65 جنديًا إثر حوادث عملياتية أثناء القتال.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل 558 جندياً في عام 2023، وفي عام 2024 قتل 363 جندياً.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أصيب 5569 جندياً، منهم 815 بجراح خطيرة و1387 بجراح متوسطة.

ووفقًا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 9 جنود في حوادث طرق في عام 2023 و20 قتيلا في عام 2024.

وفي عام 2023، قتل 7 مدنيين في حوادث تدريب، وفي عام 2024 قتل 6 مدنيين.

وفي حوادث العمليات خلال القتال قتل 65 جندياً، منهم 5 في لبنان و60 جندياً في غزة، وأصيب 1440 جنديًا في حوادث عملياتية أثناء القتال.

وأضاف الجيش في بياناته، أنه تم تجنيد 850 جنديًا احتياطيًا، وتم تشكيل فرق للتعامل مع ردود الفعل القتالية، ويرافق كل وحدة مقاتلة طاقم مقصورة يقوم بعمليات المعالجة للمقاتلين.

ويقوم الجيش الإسرائيلي ببناء خطة للتعامل مع الاضطرابات النفسية للجنود حتى بعد انتهاء الحرب، على أساس أن العديد من الجنود سيقعون في اضطرابات نفسية بعد القتال.

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