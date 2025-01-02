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إصابة مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية

1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الإسعاف الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، إصابة مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة كرني شمرون، شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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