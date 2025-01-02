إصابة مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية

إصابة مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية
التاريخ
1/2/2025 11:23:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الإسعاف الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، إصابة
مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة كرني شمرون، شرق قلقيلية،
شمال الضفة الغربية المحتلة.
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