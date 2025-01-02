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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

1/2/2025 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ليلة الخميس/ الجمعة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.

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