إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
التاريخ
1/2/2025 11:23:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،
في بلدة جيوس، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ليلة الخميس/ الجمعة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن
طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع
العنصري في بلدة جيوس.
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