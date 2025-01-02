قوات الاحتلال تعتقل شابا من طولكرم
التاريخ
1/2/2025 11:23:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة
طولكرم ليلة الخميس/ الجمعة.
وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية إن قوات
الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر أثناء مروره على حاجز "بيت
إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب
سلفيت والبلدة القديمة في نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
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