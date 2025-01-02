قوات الاحتلال تعتقل شابا من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم ليلة الخميس/ الجمعة.



وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت والبلدة القديمة في نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.