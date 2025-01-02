جيش الاحتلال: التحقيق مع حسام أبو صفية للاشتباه بتورطه بأنشطة إرهابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مدير مستشفى
كمال عدوان حسام أبو صفية في قبضة السلطات الإسرائيلية.
وأضاف جبش الاحتلال لشبكة "أي بي سي"،
أنه تم اعتقال حسام أبو صفية للاشتباه في تورطه بأنشطة "إرهابية".
وأشار إلى أن حسام أبو صفية يخضع للتحقيق الآن
من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وحذر نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، من خطر
على مصير أبو صفية، إثر نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود سجل يثبت عملية اعتقاله.
وفي وقت سابق الخميس، قال مدير وزارة الصحة في
قطاع غزة منير البرش إن "الوزارة تقدمت بطلب عبر منظمة أطباء لحقوق الإنسان
لمعرفة مصير أبو صفية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رد على الطلب بأنه ليس لديه
معتقل بهذا الاسم".
وأضاف البرش، في تصريحات تلفزيونية، أن "هنالك
خشية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تصفية أبو صفية" بعد اعتقاله منذ نحو
أسبوع.
وفي بيان، قال نادي الأسير (غير حكومي) إن "حالة
الطبيب أبو صفية، هي واحدة من حالات آلاف معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء
القسري".
وأوضح أنه "رغم وجود أدلة واضحة على
اعتقال الدكتور أبو صفية بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلا أن الاحتلال
يتنكر لما صرح به سابقا، كما يتنكر لوجود أدلة منها صور ومقاطع مصورة نشرها،
بالإضافة إلى إفادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم"؟
وحمل النادي "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة
عن مصير الدكتور أبو صفية".
وجدد مطالبته "للمنظومة الحقوقية الدولية
أن تنقذ ما تبقى من معنى لدورها أمام حرب الإبادة، بعد تآكل دورها بسبب حالة العجز
المرعبة".
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