جيش الاحتلال: التحقيق مع حسام أبو صفية للاشتباه بتورطه بأنشطة إرهابية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في قبضة السلطات الإسرائيلية.



وأضاف جبش الاحتلال لشبكة "أي بي سي"، أنه تم اعتقال حسام أبو صفية للاشتباه في تورطه بأنشطة "إرهابية".



وأشار إلى أن حسام أبو صفية يخضع للتحقيق الآن من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، من خطر على مصير أبو صفية، إثر نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود سجل يثبت عملية اعتقاله.



وفي وقت سابق الخميس، قال مدير وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش إن "الوزارة تقدمت بطلب عبر منظمة أطباء لحقوق الإنسان لمعرفة مصير أبو صفية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رد على الطلب بأنه ليس لديه معتقل بهذا الاسم".



وأضاف البرش، في تصريحات تلفزيونية، أن "هنالك خشية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تصفية أبو صفية" بعد اعتقاله منذ نحو أسبوع.



وفي بيان، قال نادي الأسير (غير حكومي) إن "حالة الطبيب أبو صفية، هي واحدة من حالات آلاف معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري".



وأوضح أنه "رغم وجود أدلة واضحة على اعتقال الدكتور أبو صفية بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلا أن الاحتلال يتنكر لما صرح به سابقا، كما يتنكر لوجود أدلة منها صور ومقاطع مصورة نشرها، بالإضافة إلى إفادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم"؟



وحمل النادي "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الدكتور أبو صفية".



وجدد مطالبته "للمنظومة الحقوقية الدولية أن تنقذ ما تبقى من معنى لدورها أمام حرب الإبادة، بعد تآكل دورها بسبب حالة العجز المرعبة".