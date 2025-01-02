معجب بترامب.. الشرطة الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس

قال مسؤولو إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، الخميس، إن جنديا بالجيش من ولاية كولورادو قد يكون سائق شاحنة تسلا، التي انفجرت خارج فندق بلاس فيغاس، في واقعة أسفرت عن مقتله وإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة.



وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، الخميس، إنه لم يجد حتى الآن أي صلة مؤكدة بين هجوم الدهس بشاحنة في يوم رأس السنة الجديدة بمدينة نيو أورليانز الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، وانفجار الشاحنة في لاس فيغاس.



وذكر المكتب أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار لاس فيغاس عملا إرهابيا.



وتعتقد السلطات أن ماثيو ليفيلسبيرغر، وهو جندي في الخدمة يبلغ من العمر 37 عاما من مدينة كولورادو سبرينغز، كان داخل السيارة حين انفجرت عبوات بنزين وألعاب نارية في صندوق الشاحنة وأنه تصرف بمفرده.



واحترقت جثة السائق لدرجة تعذر معها التعرف على هويته، وينتظر المحققون تأكيد أدلة الحمض النووي والسجلات الطبية.



وقال قائد شرطة لاس فيغاس متروبوليتان كيفن ماكماهيل، في مؤتمر صحفي، إن الشخص الذي كان في الشاحنة أطلق النار على رأسه مباشرة قبل تفجير المواد المشتعلة في السيارة، وعثر على مسدس عند قدميه.



وكان السلاح واحدا من مسدسين نصف آليين عُثر عليهما في الشاحنة، وقد اشتراهما ليفيلسبيرغر بشكل قانوني في 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، وعثرت سلطات إنفاذ القانون في الشاحنة أيضا على بطاقة هوية عسكرية، وجواز سفر، وهاتف آيفون، وبطاقات ائتمان.



وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن ليفيلسبيرغر كان يعمل في قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي وكان في إجازة معتمدة وقت وفاته. وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي إن القيادة لن تعلّق على التحقيق الجاري.



وقال مسؤول أميركي، في تصريحات صحفية، إن ليفيلسبيرغر حصل على النجمة البرونزية للشجاعة ووسام تقدير الجيش للشجاعة، بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية. وأضاف المسؤول أنه أكمل 5 مهام قتالية في أفغانستان.



وقال أحد أقارب ليفيلسبيرغر، طلب عدم ذكر اسمه، إن ليفيلسبيرغر كان من أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب طوال حياته السياسية، واعتبره شخصا يحب الجيش. وأضاف "كان يعتقد أن ترامب أعظم شيء في العالم".

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