المحققون الكوريون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول ووحدة عسكرية تمنعهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل محققون في كوريا الجنوبية إلى منزل الرئيس
المعزول يون سوك يول، لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
ومنعت وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي
بالعاصمة سول المحققين الكوريين من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بناء على
مذكرة توقيف صادرة بحقه.
وكان محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول، بعث
رسالة يحشد فيها أنصاره قائلا إنه "سيقاتل حتى النهاية".
وفي الرسالة، التي بعث بها في وقت متأخر من
الأربعاء إلى المئات من أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجا
على التحقيق معه، قال يون "أتابع عبر البث المباشر على يوتيوب العمل الشاق
الذي تقومون به".
وأضاف في الرسالة "سأقاتل حتى النهاية
لحماية هذا البلد معكم".
وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع
بالأغلبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 كانون الأول/ ديسمبر، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش
في الوهم وما يزال مصراً على استكمال "تمرده".
وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونغ لاي في بيان
"بما أن محاولته لإثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في
صدام".
وأقرت محكمة كورية جنوبية يوم الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون،
وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات
تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية.
MENAFN02012025000072011014ID1109051187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.