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المحققون الكوريون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول ووحدة عسكرية تمنعهم

1/2/2025 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل محققون في كوريا الجنوبية إلى منزل الرئيس المعزول يون سوك يول، لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
ومنعت وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بالعاصمة سول المحققين الكوريين من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه.

وكان محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول، بعث رسالة يحشد فيها أنصاره قائلا إنه "سيقاتل حتى النهاية".

وفي الرسالة، التي بعث بها في وقت متأخر من الأربعاء إلى المئات من أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجا على التحقيق معه، قال يون "أتابع عبر البث المباشر على يوتيوب العمل الشاق الذي تقومون به".

وأضاف في الرسالة "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".

وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالأغلبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 كانون الأول/ ديسمبر، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم وما يزال مصراً على استكمال "تمرده".

وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونغ لاي في بيان "بما أن محاولته لإثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".

وأقرت محكمة كورية جنوبية يوم الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية.

MENAFN02012025000072011014ID1109051187

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