نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، ((نسخة المواطن))، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.
وتقدم نسخة المواطن ملخصًا للتطورات الاقتصادية والمالية، وتسلط الضوء على أبرز الانجازات في العام 2024، وتوجهات ومستهدفات ميزانية العام 2025، على جميع الأصعدة سواء الصحية أو الاجتماعية أو الإدارية والنقل والقطاع الأمني والإداري.
منجزات 2024
استعرضت ((نسخة المواطن)) أبرز المنجزات التي تحققت خلال عام 2024، في 7 قطاعات، هي الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم والخدمات البلدية والموارد الاقتصادية والإدارة والتجهيزات الأساسية والنقل والأمن والمناطق الإدارية.
1ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على تحسين البنية التحتية اللوجستية لخزن وتوزيع الأدوية 860 مليون ريال، فيما بلغت نسبة تحسين بيئة العمر للأشخاص ذوي الإعاقة 70.6%، وتم تمكين 1681 منهم من الحصول على الاستقلال الذاتي والفرص الوظيفية.
فيما أنفق 7.4 مليار ريال لدعم نحو 104 آلاف من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم دعم بقيمة 970 مليون ريال لأكثر من 3.7 ألف سيدة أعمال.
وتم خلال 2024، تدشين 20 مشروعًا تطويريًا ومستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة بتكلفة 2 مليار ريال، ورفع نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 96%، إضافة إلى أول مركز للعلاج الجيني معتمد من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للعلاج الجيني في منطقة الشرق الأوسط، وإجراء 20 زراعة قلب صناعي خلال سنة واحدة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.
كما تم تقديم 750 مليون خدمة توصيل أدوية مجانًا إلى منازل المرضى في جميع أنحاء المملكة.
2ـ قطاع التعليم
في قطاع التعليم، يشير التقرير إلى تقدم مراتب الجامعات السعودية بتصنيف 3 ضمن أفضل 200 جامعة، ودخول جامعة الملك سعود ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف شنجهاي، إضافة إلى إنشاء 40 مركزًا للبحث والتطوير والابتكار في المنشآت التدريبية، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم العالي خلال 6 أشهر من التخرج إلى 43%، وتوظيف 51% من خريجي التدريب التقني والمهني خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج لعام 2024، وتحقيق أكثر من 200 جائزة عالمية ومراكز متقدمة في المعارض والمحافل الدولية، إضافة إلى تسجيل 28264 طالبًا وطالبة من الموهوبين في البرامج الوطني للكشف عن الموهوبين خلال 2024، بارتفاع قدره 10% عن العام الماضي.
كما تم إطلاق مبادرة برامج الدرجات العلمية المتخصصة ذاتيًا، والتي تهدف لمنح فرص الدراسات البينية بين التخصصات العلمية لطلبة التعليم العالي في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس حسب ميولهم ورغبتهم، وتم توظيف 200 معلم ومعلمة لتدريس اللغة الصينية، وابتعاث 100 معلم ومعلمة ضمن مبادرة إدراج اللغة الصينية في المناهج السعودية.
3ـ الخدمات البلدية والموارد الاقتصادية
تم تسليم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية من منتج البيع على الخارطة للمستفيدين، والوصول لأكثر من 741 ألف قرض عقاري حتى نهاية الربع الثالث مدعوم لرفع نسبة التملك للأسر السعودية.
كما تم معالجة أكثر من 2.6 مليون بلاغ تشوه بصري وإطلاق عدسة بلدي التي تغطي أكثر من 310 آلاف كيلومتر، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تغطية 318 ألف متر طولي لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ 44 حائط استنادي حتى نهاية أكتوبر لدرء أخطار السيول، ورفع كفاءة السلامة المرورية على 1296 تقاطع في الطرق الحضرية و2638 كيلو مترًا من أطوال الطرق و973 من المرافق العامة وإنشاء 31 جسرًا لضمان سلامة عبور المشاة حتى الربع الثالث.
وفي قطاع الموارد الاقتصادية تم الحصول على منح لـ4 براءات اختـراع محليًا ودوليًا في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، وتحقيق الأمن الغذائي لـ12 سلعة أساسية من أهم السلع الإستراتيجية في المملكة، وتحقيق نسبة 80% اكتفاء ذاتي من الخضروات، وكذلك صـرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.98 مليار ريال للمصدرين السعوديين ولمستوردي السـلع والمنتجات السعودية غير النفطية.
وتم تسجيل 59.74 مليون سائح محلي ودولي نحجم إنفاق بلغ 156.6 مليار ريال حتى يونيو 2024، وتغطية 6 مناطق إدارية بمشروع استمطار السحب وانضمام 5 طائرات للأسطول، وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية محليًا وعالميًا في الامتياز التجاري، وتطوير 45 علامة تجارية محلية، وتوطين 6 إلى 7 بنود من منتجات الأنسولين في السعودية بالشراكة مع عدد من الشركات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأنسولين، وتغطية 85% من المشتريات الحكومية.
4ـ الإدارة العامة والتجهيزات الأساسية والنقل
تم تسجيل استقبال 11.05 مليون معتمر من الزوار القادمين من الخارج حتى نهاية الربع الثالث، وتسجيل ما نسبته 83% رضا بين المعتمرين وذلك خلال العام 2024.
كما أطلقت المنصة الموحدة للشركات التي تسهم في ضمان الحفاظ على حقوق الأسرة، وتدشين منصة التوظيف لدى المنظمات الدولية كمنصة دولية بهدف زيادة التمثيل السعودي وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية.
وأطلقت أيضًا ميزة الخريطة العقارية الجديدة في منصة البورصة العقارية وإطلاق التداول عبرها.
وفيما يخص الإخلاء الطبي استفاد 332 مستفيدًا من الإخلاء الطبي إلى الخارج عبر بعثات المملكة، كما خدمت بعثات المملكة في الخارج 1.646 مستفيدًا ممن تعرضوا لظروف تسببت بتقطع السـبل بهم، منذ بداية عام 2023 وحتى نوفمبر 2024.
وفي قطاع النقل تم تدشين 5 صالات سفر في عدد من المطارات الدولية في الممـلكة، وعلى صعيد الحركة الجوية، تم تسجيل نموًا للنصـف الأول من 2024 بارتفاع غير مسبوق يقدر بـ17% فـي أعداد المسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 62 مليون مسافر و446 ألف رحلة.
وتم تطوير شـبكة النقل بالحافلات بين المدن بزيادة 35 مسارًا للشبكة، وزيادة عدد نقاط الخدمة لأكثر من 540 نقطة في المملكة، أسهم في زيادة أكثر من 60 مليـــون راكب حتـــى النصف الأول من 2024.
كما تم تحويل 40 مشروعًا بحثي إلى شركات ناشئة في أولويات الابتكار الوطنية ضمن مسار الصحة، والصناعة والطاقة، والبيئة المستدامة واقتصاديات المستقبل عن طريق برنامج مسرعة الأعمال ((كراج))، إضافة إلى تحقيق المرتبة السادسة عالميًا والثانية على دول مجموعة العشرين في مؤشر الحوكمة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة، إلى جانب إطلاق مبادرة مليون سعودي للذكاء الاصطناعي ((سماي)) في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
5ـ قطاع الأمن والمناطق الإدارية
أطلقت مبادرة تحدي أبشر 2024، بمشاركة 4.593 مشاركًا لتطوير خدمات وزارة الداخلية، كما استفاد أكثر من 40 ألف متطوع من المنصة الوطنية للعمل التطوعي ((تطوع)) بنسبة رضا بلغت نحو 99.8%، إضافة إلى إطلاق 66 خدمة جديدة عبر منصات أبشر ليصل إجمالي الخدمات إلى أكثر من 460 خدمة، إضافة إلى تصنيف المملكة كنموذج رائد في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 بنسبة 100%
إضافة إلى افتتاح 30 مقرًا جديدًا من المقرات الأمنية في مناطق المملكة، و3 مدن تدريـب للأمن العام، ومركزين طبيين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.
المستهدفات في 2025
ينتظر بنهاية عام 2025، أن تحقق عدد من القطاعات جملة من المستهدفات:
1ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
تقتضي المستهدفات أن يتم افتتاح وتشغيل 5 مستشفيات جديدة، وزيادة عدد الأسرة الفاعلة بمقدار 963 سريرًا للوصول إلى معدل 23 سريرًا لكل 10.000 من السكان، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مركز زراعة الأعضاء التابع لوزارة الدفاع إلى 600 زراعة كلية سنويًا ليكون الأعلى في الشرق الأوسط والخامس على مستوى العالم.
كما ينتظر أن يتم تدشين المركز الرئيس للتوحد ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو، ورفع عدد الأندية المفعلة للرياضات المختلفة من 126 نادي لتصل إلى 130 نادي على الأقل في الموسم المقبل.
كما سيتم تخصيص 10 مليارات كدعم وقروض لأكثر من 140 ألف من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم خدمة التطعيم للفتيات في الصف الأول متوسط للوصول إلى نسبة تغطية 90% بلقاح الورم الحليمي، كما سيتم الانتهاء من الأعمال الأولية للملاعب المتعلقة ببرنامج تطوير الملاعب لاستضافة كأس آسيا لعدد 5 ملاعب تتسع إجمالًا إلى 169.000 مقعد.
2ـ قطاع التعليم:
تقتضي المستهدفات أن يتم تأهيل 3 مدن سعودية للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ليصبح عدد المدن المنظمة 8 مدن، كما سيتم رفع نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال لتصل إلى 40%.
وإلى جانب ذلك سيتم رفع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين في المؤسسات التعليمية بحوالي 2%، ليصل إلى 88.944 طالبًا وطالبة، كما سيتم تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم العام بواقع 102.000 طالب وطالبة لكل سنة دراسية من عام ابتداء من 2024، وزيادة نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج لتكون 56%، وفتح فرع لجامعـة ولاية أريزونا في المملكـة لرفـع مسـتوى التنافسـية في التعليـم وتوفير تعليم متنوع دولي.
3ـ قطاع الخدمات البلدية:
ينتظر توفير 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك إصدار 85% من الرخص التجارية خلال 24 ساعة عبر تطبيق بلدي، وزيادة عدد المقاولين المؤهلين لدى وزارة البلديات والإسكان ليصل إلى 24 ألف مقاول، إضافة إلى خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد للدعم السكني من خلال منتجات سكنية متنوعة، وإنشاء 1.8 مليون متر مربع من الحدائق والتدخلات الحضرية تعزيزًا لمفهوم جودة الحياة.
4ـ قطاع الإدارة العامة:
ينتظر تحسين قوة جواز السفر السعودي من خلال التباحث مع الدول لتقديم التسهيلات للمواطن السعودي، إضافة إلى تأهيل المواقع التاريخية والثقافيـة بـ15 موقع.
كما يستهدف زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج لتأديـة مناسـك العمرة ليصل إلى 15 مليون معتمر، وتفعيل المرحلة الأولى من المحكمة الذكية، بتطويـر وتفعيـل المسار الذكي في تنفيذ مراحل القضية.
5ـ قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل والأمن
تشغيل شبكة النقل العام لـ282 حافلة موزعة على 51 مسارًا و768 نقطة توقف في محافظات جدة وتبوك والأحساء وأبها، كما يستهدف التصريح لناقل وطني جديد في الدمام، وتشغيل طيران الرياض، وتدشين عدد من صالات السفر في المطارات الدولية في المملكة.
كما سيتم تفعيل تجارب تقنيات القيادة الذاتية بتشغيل 5 مركبات في 7 مواقع داخل الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تصنيـــع وإطلاق قمر صناعي سعودي لدراسة طقس الفضاء ضمن مهمة ((أرتيمس2))، وإنشاء الطرق الذكية بتطبيق التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الطرق.
6ـ قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
ينتظر إضافة وتدشين 50 خدمة جديدة على منصات أبشر، والتوسع في المسار الذكي في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية للإنذار الآلي لربط أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بالمنشآت والمباني بغرف العمليات، كما سيتم العمل على المحافظة على تصنيف المملكة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني ((GCI)).
الدعم الموجه للمواطنين في 2024
41.5
مليار ريال لحساب المواطن
35.8
مليار للضمان الاجتماعي
13.1
مليار لدعم تثبيت سقف سعر البنزين
3.6
مليارات لبرنامج الابتعاث بالخارج
23.5
مليار نفقات أدوية ومستلزمات طبية
13.4
مليار مكافآت الطلبة بالداخل
5.3
مليارات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
18.2
مليار مخصص دعم مرافق الخدمات الأساسية
5.3
مليارات دعم الإسكان
10.9
مليارات إعانة للمشاريع الزراعية والغذائية
10.4
مليارات تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية
منجزات برنامج رؤية السعودية 2030
برنامج تحول القطاع الصحي: السعودية هي الأعلى إقليميًا بعدد 16 مدينة طبية.
برنامج التحول الوطني: تسهم الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية في التنمية الاقتصادية بمبيعات تتجاوز 17 مليارًا.
برنامج تنمية القدرات البشرية: تشغيل 5 أكاديميات عالمية في الكليات التقنية، بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 2.212 مدربًا ومتدربة.
برنامج ضيوف الرحمن: زيادة عدد النواقل الوطنية للمعتمرين بزيادة عدد المقاعد في 2024 إلى 10.3 مليون مقعد.
برنامج الاستدامة المالية: 10.7 ملايين مستفيد وتابع من برنامج حساب المواطن بإجمالي دعم قدره 3.4 مليارات ريال لدفعة شهر نوفمبر 2024م.
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