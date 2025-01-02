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نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025 - جريدة الوطن السعودية

1/2/2025 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، ((نسخة المواطن))، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.
وتقدم نسخة المواطن ملخصًا للتطورات الاقتصادية والمالية، وتسلط الضوء على أبرز الانجازات في العام 2024، وتوجهات ومستهدفات ميزانية العام 2025، على جميع الأصعدة سواء الصحية أو الاجتماعية أو الإدارية والنقل والقطاع الأمني والإداري.
منجزات 2024
استعرضت ((نسخة المواطن)) أبرز المنجزات التي تحققت خلال عام 2024، في 7 قطاعات، هي الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم والخدمات البلدية والموارد الاقتصادية والإدارة والتجهيزات الأساسية والنقل والأمن والمناطق الإدارية.
1ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على تحسين البنية التحتية اللوجستية لخزن وتوزيع الأدوية 860 مليون ريال، فيما بلغت نسبة تحسين بيئة العمر للأشخاص ذوي الإعاقة 70.6%، وتم تمكين 1681 منهم من الحصول على الاستقلال الذاتي والفرص الوظيفية.
فيما أنفق 7.4 مليار ريال لدعم نحو 104 آلاف من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم دعم بقيمة 970 مليون ريال لأكثر من 3.7 ألف سيدة أعمال.
وتم خلال 2024، تدشين 20 مشروعًا تطويريًا ومستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة بتكلفة 2 مليار ريال، ورفع نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 96%، إضافة إلى أول مركز للعلاج الجيني معتمد من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للعلاج الجيني في منطقة الشرق الأوسط، وإجراء 20 زراعة قلب صناعي خلال سنة واحدة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.
كما تم تقديم 750 مليون خدمة توصيل أدوية مجانًا إلى منازل المرضى في جميع أنحاء المملكة.
2ـ قطاع التعليم
في قطاع التعليم، يشير التقرير إلى تقدم مراتب الجامعات السعودية بتصنيف 3 ضمن أفضل 200 جامعة، ودخول جامعة الملك سعود ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف شنجهاي، إضافة إلى إنشاء 40 مركزًا للبحث والتطوير والابتكار في المنشآت التدريبية، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم العالي خلال 6 أشهر من التخرج إلى 43%، وتوظيف 51% من خريجي التدريب التقني والمهني خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج لعام 2024، وتحقيق أكثر من 200 جائزة عالمية ومراكز متقدمة في المعارض والمحافل الدولية، إضافة إلى تسجيل 28264 طالبًا وطالبة من الموهوبين في البرامج الوطني للكشف عن الموهوبين خلال 2024، بارتفاع قدره 10% عن العام الماضي.
كما تم إطلاق مبادرة برامج الدرجات العلمية المتخصصة ذاتيًا، والتي تهدف لمنح فرص الدراسات البينية بين التخصصات العلمية لطلبة التعليم العالي في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس حسب ميولهم ورغبتهم، وتم توظيف 200 معلم ومعلمة لتدريس اللغة الصينية، وابتعاث 100 معلم ومعلمة ضمن مبادرة إدراج اللغة الصينية في المناهج السعودية.
3ـ الخدمات البلدية والموارد الاقتصادية
تم تسليم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية من منتج البيع على الخارطة للمستفيدين، والوصول لأكثر من 741 ألف قرض عقاري حتى نهاية الربع الثالث مدعوم لرفع نسبة التملك للأسر السعودية.
كما تم معالجة أكثر من 2.6 مليون بلاغ تشوه بصري وإطلاق عدسة بلدي التي تغطي أكثر من 310 آلاف كيلومتر، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تغطية 318 ألف متر طولي لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ 44 حائط استنادي حتى نهاية أكتوبر لدرء أخطار السيول، ورفع كفاءة السلامة المرورية على 1296 تقاطع في الطرق الحضرية و2638 كيلو مترًا من أطوال الطرق و973 من المرافق العامة وإنشاء 31 جسرًا لضمان سلامة عبور المشاة حتى الربع الثالث.
وفي قطاع الموارد الاقتصادية تم الحصول على منح لـ4 براءات اختـراع محليًا ودوليًا في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، وتحقيق الأمن الغذائي لـ12 سلعة أساسية من أهم السلع الإستراتيجية في المملكة، وتحقيق نسبة 80% اكتفاء ذاتي من الخضروات، وكذلك صـرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.98 مليار ريال للمصدرين السعوديين ولمستوردي السـلع والمنتجات السعودية غير النفطية.
وتم تسجيل 59.74 مليون سائح محلي ودولي نحجم إنفاق بلغ 156.6 مليار ريال حتى يونيو 2024، وتغطية 6 مناطق إدارية بمشروع استمطار السحب وانضمام 5 طائرات للأسطول، وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية محليًا وعالميًا في الامتياز التجاري، وتطوير 45 علامة تجارية محلية، وتوطين 6 إلى 7 بنود من منتجات الأنسولين في السعودية بالشراكة مع عدد من الشركات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأنسولين، وتغطية 85% من المشتريات الحكومية.
4ـ الإدارة العامة والتجهيزات الأساسية والنقل
تم تسجيل استقبال 11.05 مليون معتمر من الزوار القادمين من الخارج حتى نهاية الربع الثالث، وتسجيل ما نسبته 83% رضا بين المعتمرين وذلك خلال العام 2024.
كما أطلقت المنصة الموحدة للشركات التي تسهم في ضمان الحفاظ على حقوق الأسرة، وتدشين منصة التوظيف لدى المنظمات الدولية كمنصة دولية بهدف زيادة التمثيل السعودي وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية.
وأطلقت أيضًا ميزة الخريطة العقارية الجديدة في منصة البورصة العقارية وإطلاق التداول عبرها.
وفيما يخص الإخلاء الطبي استفاد 332 مستفيدًا من الإخلاء الطبي إلى الخارج عبر بعثات المملكة، كما خدمت بعثات المملكة في الخارج 1.646 مستفيدًا ممن تعرضوا لظروف تسببت بتقطع السـبل بهم، منذ بداية عام 2023 وحتى نوفمبر 2024.
وفي قطاع النقل تم تدشين 5 صالات سفر في عدد من المطارات الدولية في الممـلكة، وعلى صعيد الحركة الجوية، تم تسجيل نموًا للنصـف الأول من 2024 بارتفاع غير مسبوق يقدر بـ17% فـي أعداد المسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 62 مليون مسافر و446 ألف رحلة.
وتم تطوير شـبكة النقل بالحافلات بين المدن بزيادة 35 مسارًا للشبكة، وزيادة عدد نقاط الخدمة لأكثر من 540 نقطة في المملكة، أسهم في زيادة أكثر من 60 مليـــون راكب حتـــى النصف الأول من 2024.
كما تم تحويل 40 مشروعًا بحثي إلى شركات ناشئة في أولويات الابتكار الوطنية ضمن مسار الصحة، والصناعة والطاقة، والبيئة المستدامة واقتصاديات المستقبل عن طريق برنامج مسرعة الأعمال ((كراج))، إضافة إلى تحقيق المرتبة السادسة عالميًا والثانية على دول مجموعة العشرين في مؤشر الحوكمة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة، إلى جانب إطلاق مبادرة مليون سعودي للذكاء الاصطناعي ((سماي)) في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
5ـ قطاع الأمن والمناطق الإدارية
أطلقت مبادرة تحدي أبشر 2024، بمشاركة 4.593 مشاركًا لتطوير خدمات وزارة الداخلية، كما استفاد أكثر من 40 ألف متطوع من المنصة الوطنية للعمل التطوعي ((تطوع)) بنسبة رضا بلغت نحو 99.8%، إضافة إلى إطلاق 66 خدمة جديدة عبر منصات أبشر ليصل إجمالي الخدمات إلى أكثر من 460 خدمة، إضافة إلى تصنيف المملكة كنموذج رائد في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 بنسبة 100%
إضافة إلى افتتاح 30 مقرًا جديدًا من المقرات الأمنية في مناطق المملكة، و3 مدن تدريـب للأمن العام، ومركزين طبيين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.
المستهدفات في 2025
ينتظر بنهاية عام 2025، أن تحقق عدد من القطاعات جملة من المستهدفات:
1ـ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
تقتضي المستهدفات أن يتم افتتاح وتشغيل 5 مستشفيات جديدة، وزيادة عدد الأسرة الفاعلة بمقدار 963 سريرًا للوصول إلى معدل 23 سريرًا لكل 10.000 من السكان، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مركز زراعة الأعضاء التابع لوزارة الدفاع إلى 600 زراعة كلية سنويًا ليكون الأعلى في الشرق الأوسط والخامس على مستوى العالم.
كما ينتظر أن يتم تدشين المركز الرئيس للتوحد ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو، ورفع عدد الأندية المفعلة للرياضات المختلفة من 126 نادي لتصل إلى 130 نادي على الأقل في الموسم المقبل.
كما سيتم تخصيص 10 مليارات كدعم وقروض لأكثر من 140 ألف من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم خدمة التطعيم للفتيات في الصف الأول متوسط للوصول إلى نسبة تغطية 90% بلقاح الورم الحليمي، كما سيتم الانتهاء من الأعمال الأولية للملاعب المتعلقة ببرنامج تطوير الملاعب لاستضافة كأس آسيا لعدد 5 ملاعب تتسع إجمالًا إلى 169.000 مقعد.
2ـ قطاع التعليم:
تقتضي المستهدفات أن يتم تأهيل 3 مدن سعودية للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ليصبح عدد المدن المنظمة 8 مدن، كما سيتم رفع نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال لتصل إلى 40%.
وإلى جانب ذلك سيتم رفع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين في المؤسسات التعليمية بحوالي 2%، ليصل إلى 88.944 طالبًا وطالبة، كما سيتم تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم العام بواقع 102.000 طالب وطالبة لكل سنة دراسية من عام ابتداء من 2024، وزيادة نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج لتكون 56%، وفتح فرع لجامعـة ولاية أريزونا في المملكـة لرفـع مسـتوى التنافسـية في التعليـم وتوفير تعليم متنوع دولي.
3ـ قطاع الخدمات البلدية:
ينتظر توفير 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك إصدار 85% من الرخص التجارية خلال 24 ساعة عبر تطبيق بلدي، وزيادة عدد المقاولين المؤهلين لدى وزارة البلديات والإسكان ليصل إلى 24 ألف مقاول، إضافة إلى خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد للدعم السكني من خلال منتجات سكنية متنوعة، وإنشاء 1.8 مليون متر مربع من الحدائق والتدخلات الحضرية تعزيزًا لمفهوم جودة الحياة.
4ـ قطاع الإدارة العامة:
ينتظر تحسين قوة جواز السفر السعودي من خلال التباحث مع الدول لتقديم التسهيلات للمواطن السعودي، إضافة إلى تأهيل المواقع التاريخية والثقافيـة بـ15 موقع.
كما يستهدف زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج لتأديـة مناسـك العمرة ليصل إلى 15 مليون معتمر، وتفعيل المرحلة الأولى من المحكمة الذكية، بتطويـر وتفعيـل المسار الذكي في تنفيذ مراحل القضية.
5ـ قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل والأمن
تشغيل شبكة النقل العام لـ282 حافلة موزعة على 51 مسارًا و768 نقطة توقف في محافظات جدة وتبوك والأحساء وأبها، كما يستهدف التصريح لناقل وطني جديد في الدمام، وتشغيل طيران الرياض، وتدشين عدد من صالات السفر في المطارات الدولية في المملكة.
كما سيتم تفعيل تجارب تقنيات القيادة الذاتية بتشغيل 5 مركبات في 7 مواقع داخل الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تصنيـــع وإطلاق قمر صناعي سعودي لدراسة طقس الفضاء ضمن مهمة ((أرتيمس2))، وإنشاء الطرق الذكية بتطبيق التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الطرق.
6ـ قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
ينتظر إضافة وتدشين 50 خدمة جديدة على منصات أبشر، والتوسع في المسار الذكي في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية للإنذار الآلي لربط أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بالمنشآت والمباني بغرف العمليات، كما سيتم العمل على المحافظة على تصنيف المملكة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني ((GCI)).
الدعم الموجه للمواطنين في 2024
41.5
مليار ريال لحساب المواطن
35.8
مليار للضمان الاجتماعي
13.1
مليار لدعم تثبيت سقف سعر البنزين
3.6
مليارات لبرنامج الابتعاث بالخارج
23.5
مليار نفقات أدوية ومستلزمات طبية
13.4
مليار مكافآت الطلبة بالداخل
5.3
مليارات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
18.2
مليار مخصص دعم مرافق الخدمات الأساسية
5.3
مليارات دعم الإسكان
10.9
مليارات إعانة للمشاريع الزراعية والغذائية
10.4
مليارات تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية
منجزات برنامج رؤية السعودية 2030
برنامج تحول القطاع الصحي: السعودية هي الأعلى إقليميًا بعدد 16 مدينة طبية.
برنامج التحول الوطني: تسهم الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية في التنمية الاقتصادية بمبيعات تتجاوز 17 مليارًا.
برنامج تنمية القدرات البشرية: تشغيل 5 أكاديميات عالمية في الكليات التقنية، بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 2.212 مدربًا ومتدربة.
برنامج ضيوف الرحمن: زيادة عدد النواقل الوطنية للمعتمرين بزيادة عدد المقاعد في 2024 إلى 10.3 مليون مقعد.
برنامج الاستدامة المالية: 10.7 ملايين مستفيد وتابع من برنامج حساب المواطن بإجمالي دعم قدره 3.4 مليارات ريال لدفعة شهر نوفمبر 2024م.

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