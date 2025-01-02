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أضرار لاتباع نظام الكارنيفور الغذائي

1/2/2025 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتمد نظام الكارنيفور الغذائيّ على تناول اللحوم بأنواعها وبعض منتجاتها كالبيض، ومرق العظام، ومشتقات الحليب قليلة اللاكتوز كالجبن الصلب، مع الحد من تناول الأطعمة ذات المصدر النباتي كالخضراوات، والفواكه، والبقوليات، والحبوب، بالإضافة إلى البذور والمكسرات، ويشاع إستخدامه لإنقاص الوزن.
الأضرار الصحية المحتملة
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم.
زيادة مستويات ضغط الدم، خاصةً في حال إضافة اللحوم المصنعة والمعالجة الغنية بالصوديوم للنظام الغذائيّ.
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
بعض الاضطرابات الهضميّة نتيجة عدم الحصول على كمياتٍ كافية من الألياف الغذائية، مثل الإمساك وانتفاخ البطن.
نقص في مستويات بعض العناصر الغذائية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من تناول الخضراوات والفواكه مثل فيتامين ((ج)).
تعرض الكبد والكلى للإجهاد نتيجة زيادة كمية البروتين المُستهلكة يوميًا.
الشعور بالتعب، والخمول، والتشوش الذهني نتيجة عدم الحصول على كمياتٍ كافية من الكربوهيدرات التي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للجسم.

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