أضرار لاتباع نظام الكارنيفور الغذائي

(MENAFN
- Al Watan)
يعتمد نظام الكارنيفور الغذائيّ على تناول اللحوم بأنواعها وبعض منتجاتها كالبيض، ومرق العظام، ومشتقات الحليب قليلة اللاكتوز كالجبن الصلب، مع الحد من تناول الأطعمة ذات المصدر النباتي كالخضراوات، والفواكه، والبقوليات، والحبوب، بالإضافة إلى البذور والمكسرات، ويشاع إستخدامه لإنقاص الوزن.
الأضرار الصحية المحتملة
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم.
زيادة مستويات ضغط الدم، خاصةً في حال إضافة اللحوم المصنعة والمعالجة الغنية بالصوديوم للنظام الغذائيّ.
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
بعض الاضطرابات الهضميّة نتيجة عدم الحصول على كمياتٍ كافية من الألياف الغذائية، مثل الإمساك وانتفاخ البطن.
نقص في مستويات بعض العناصر الغذائية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من تناول الخضراوات والفواكه مثل فيتامين ((ج)).
تعرض الكبد والكلى للإجهاد نتيجة زيادة كمية البروتين المُستهلكة يوميًا.
الشعور بالتعب، والخمول، والتشوش الذهني نتيجة عدم الحصول على كمياتٍ كافية من الكربوهيدرات التي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للجسم.
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