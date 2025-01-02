جيسوس يتعهد بمواصلة تسجيل الأهداف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): تعهد جابرييل جيسوس، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بمواصلة التسجيل لفريقه لإنهاء فترة انتظار النادي التي استمرت عقدين من الزمن للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جيسوس واصل التسجيل بعدما أحرز هدفه السادس في آخر أربع مباريات، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه على برينتفورد 3 / 1 ليلة رأس السنة. وسجل المهاجم البرازيلي هدفا واحدا في 33 مشاركة قبل أن يتحول مستواه بشكل مذهل مؤخرا، وهو ما ساعد أرسنال في البقاء على مقربة من ليفربول، المتصدر. وستكون الفرصة متاحة أمام أرسنال لتقليص فارق النقاط الذي يبعده عن ليفربول إلى ثلاث عندما يسافر إلى برايتون غدا السبت، قبل 24 ساعة من المباراة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في أنفيلد.
وقال جيسوس، الفائز بالدوري الإنجليزي أربع مرات مع مانشستر سيتي» :أريد فقط مواصلة تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، والنادي، ليظل ليقاتل دائما على التتويج بلقب الدوري».
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