جيسوس يتعهد بمواصلة تسجيل الأهداف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعهد‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمواصلة‭ ‬التسجيل‭ ‬لفريقه‭ ‬لإنهاء‭ ‬فترة‭ ‬انتظار‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬جيسوس‭ ‬واصل‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفه‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬برينتفورد‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭. ‬وسجل‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬مشاركة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬مستواه‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬ليفربول،‭ ‬المتصدر‭. ‬وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬لتقليص‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الذي‭ ‬يبعده‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬عندما‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬برايتون‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭.‬

وقال‭ ‬جيسوس،‭ ‬الفائز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭ :‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفريق،‭ ‬والنادي،‭ ‬ليظل‭ ‬ليقاتل‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬



