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ريال للاستفادة من مباراته المؤجلة

1/2/2025 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬شهر‭ ‬شاق‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭.‬

وأرجئت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬فالنسيا،‭ ‬وستكون‭ ‬الآن‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬أسقط‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬وأزاحه‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬فالنسيا‭ ‬الذي‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬إقالة‭ ‬روبن‭ ‬باراخا‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والاستعانة‭ ‬بكارلوس‭ ‬كوربران،‭ ‬الأولى‭ ‬لريال‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

ويخوض‭ ‬ريال‭ ‬بشكل‭ ‬مؤكد‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬بينها‭ ‬الجولتان‭ ‬الأخيرتان‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ (‬22‭ ‬الحالي‭) ‬وبريست‭ ‬الفرنسي‭ (‬29‭ ‬منه‭)‬،‭ ‬وسيرتفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مينيرا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ32‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬وتجاوزه‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬عقبة‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬واضعا‭ ‬خلفه‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬القلعة‭ ‬البيضاء‭.‬

‮«‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحضيض‮»‬‭ ‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬مرر‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬إبراهيم‭ ‬دياس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬الأخير‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭.‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يظهر‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي‭. ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬كان‭ ‬جيدا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكانه‭ ‬التحسن‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أكثر‭ ‬تحفزا‭ ‬وأكثر‭ ‬حماسة‭ ‬وسعادة‭ ‬بوجوده‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

بعدما‭ ‬فقد‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬الضعيف‭ ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬ونهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬أضيفت‭ ‬إليها‭ ‬مشاكله‭ ‬القضائية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬أقر‭ ‬مبابي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬اشبيلية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحضيض‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬بلباو،‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬نتيجة‭ ‬مشاركة‭ ‬فريق‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬بجانب‭ ‬مايوركا‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الكأس،‭ ‬برشلونة‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المخيبة‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬حيث‭ ‬أهدر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬أفادته‭ ‬ودفعته‭ ‬إلى‭ ‬انتقاد‭ ‬نفسه،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬أدركت‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬القميص‭ ‬واللعب‭ ‬بشخصيتي‮»‬‭.‬

الآن،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سابقه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لريال‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحجز‭ ‬بطاقته‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬إذ‭ ‬يقبع‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬فريقا،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬يناله‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ملحقا‭ ‬فاصلا‭ ‬بينهم‭.‬

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