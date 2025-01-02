Friday, 03 January 2025 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة العامة تكشف سبب وفاة أحمد رفعت

1/2/2025 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬أحمد‭ ‬رفعت‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ونادي‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬عن‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬جيني‭ ‬لديه،‭ ‬موصية‭ ‬بوضع‭ ‬لائحة‭ ‬اشتراطات‭ ‬طبية‭ ‬للتقيد‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬بممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتوفي‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬متأثرا‭ ‬بمضاعفات‭ ‬صحية‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬توقف‭ ‬عضلة‭ ‬قلبه‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وظل‭ ‬تحت‭ ‬العلاج‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادره،‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬لاحقا‭.‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬نتيجة‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬وفاته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬لاعب‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬القزازين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬القسم‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬النيابة‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬موسعة‭ ‬شملت‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬ووزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬وكفر‭ ‬الشيخ‭ ‬والأطباء‭ ‬والمسعفين‭ ‬الذين‭ ‬تعاملوا‭ ‬مع‭ ‬الحالتين،‭ ‬ومختصين‭ ‬بالطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭.‬

وخلص‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬وفاة‭ ‬رفعت‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬جلطة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬حالة‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬ذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬تعرض‭ ‬لنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬رفعت‭ ‬وشوقي‭ ‬الصحية‭ ‬كانت‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ممارستهما‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بطريقة‭ ‬احترافية‭.‬


MENAFN02012025000055011008ID1109051020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث