النيابة العامة تكشف سبب وفاة أحمد رفعت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬أحمد‭ ‬رفعت‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ونادي‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬عن‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬جيني‭ ‬لديه،‭ ‬موصية‭ ‬بوضع‭ ‬لائحة‭ ‬اشتراطات‭ ‬طبية‭ ‬للتقيد‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬بممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتوفي‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬متأثرا‭ ‬بمضاعفات‭ ‬صحية‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬توقف‭ ‬عضلة‭ ‬قلبه‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وظل‭ ‬تحت‭ ‬العلاج‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادره،‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬لاحقا‭.‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬نتيجة‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬وفاته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬لاعب‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬القزازين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬القسم‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬النيابة‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬موسعة‭ ‬شملت‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬ووزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬مودرن‭ ‬سبورت‭ ‬وكفر‭ ‬الشيخ‭ ‬والأطباء‭ ‬والمسعفين‭ ‬الذين‭ ‬تعاملوا‭ ‬مع‭ ‬الحالتين،‭ ‬ومختصين‭ ‬بالطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭.‬

وخلص‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬وفاة‭ ‬رفعت‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬جلطة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬حالة‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬ذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬تعرض‭ ‬لنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬رفعت‭ ‬وشوقي‭ ‬الصحية‭ ‬كانت‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ممارستهما‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بطريقة‭ ‬احترافية‭.‬



