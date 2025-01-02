النيابة العامة تكشف سبب وفاة أحمد رفعت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): كشفت النيابة العامة المصرية أن وفاة أحمد رفعت لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي مودرن سبورت عن 31 عاما في يوليو الماضي جاءت بسبب إصابته بجلطة قلبية في الشريان التاجي نتيجة وجود خلل جيني لديه، موصية بوضع لائحة اشتراطات طبية للتقيد بها قبل السماح بممارسة الأنشطة الرياضية.
وتوفي رفعت في السادس من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات صحية ناجمة عن توقف عضلة قلبه خلال مباراة مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في مارس نقل على أثرها إلى المستشفى وظل تحت العلاج قرابة شهر قبل أن يغادره، لكنه توفي لاحقا.
وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي نتيجة التحقيقات في أسباب وفاته، بالإضافة إلى التحقيق أيضا في وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثالث في نوفمبر الماضي.
وذكر بيان النيابة أنها أجرت تحقيقات موسعة شملت مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، بالإضافة إلى مسؤولين في ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ والأطباء والمسعفين الذين تعاملوا مع الحالتين، ومختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وأمراض القلب.
وخلص التحقيق إلى أن سبب وفاة رفعت يعود إلى جلطة قلبية في الشريان التاجي تعرض لها خلال المباراة.
وفيما يخص حالة محمد شوقي ذكر البيان أن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى توقف عضلة القلب، مشيرا إلى أن حالة كل من اللاعبين رفعت وشوقي الصحية كانت تحول دون ممارستهما لكرة القدم بطريقة احترافية.
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