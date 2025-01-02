أزمة الجماهير تشعل مواجهة بيراميدز والترجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اشتعلت‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريقين‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬الحضور‭ ‬الخاص‭ ‬بجماهير‭ ‬الترجي‭ ‬بوصفه‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وأصدر‭ ‬الترجي‭ ‬بيانا‭ ‬كشف‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬طالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬بالتدخل‭ ‬للسماح‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريق‭ ‬التونسي‭ ‬بحضور‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬الأحد‭ ‬بملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬بالقاهرة‭. ‬وأشار‭ ‬النادي‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خاطب‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتخصيص‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سعة‭ ‬الملعب‭ ‬لجماهيره‭ ‬بوصفه‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬مثلما‭ ‬تنص‭ ‬لائحة‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬كرر‭ ‬مخاطبة‭ ‬بيراميدز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬ولم‭ ‬يتلق‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ليتوجه‭ ‬لمخاطبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬نظيره‭ ‬التونسي‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بدوره‭. ‬واختُتم‭ ‬البيان‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وأمله‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بيراميدز‭ ‬لتجنب‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬أزمات‭ ‬لجماهيره‭.‬

ويتسع‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لـ30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬مطالبة‭ ‬النادي‭ ‬التونسي‭ ‬بحضور‭ ‬1500‭ ‬من‭ ‬مشجعيه‭ ‬طبقا‭ ‬للنسبة‭ ‬المقررة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ردّ‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭.‬