أزمة الجماهير تشعل مواجهة بيراميدز والترجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيقوسيا - (أ ف ب): اشتعلت أزمة بين فريقي بيراميدز المصري والترجي التونسي قبل مواجهة الفريقين الأحد في القاهرة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بسبب الحضور الخاص بجماهير الترجي بوصفه الفريق الضيف في المباراة.
وأصدر الترجي بيانا كشف فيه أنه طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتدخل للسماح لجماهير الفريق التونسي بحضور المباراة التي تقام الأحد بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. وأشار النادي التونسي في بيانه إلى أنه خاطب نظيره المصري في 18 ديسمبر الماضي للمطالبة بتخصيص 5 % من سعة الملعب لجماهيره بوصفه الفريق الضيف مثلما تنص لائحة البطولة، من دون أن يتلقى أي رد من نظيره المصري.
وذكر البيان أن النادي كرر مخاطبة بيراميدز مرة أخرى في 26 ديسمبر للتأكيد على طلبه ولم يتلق أي رد مرة أخرى، ليتوجه لمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر نظيره التونسي للتأكيد على الطلب لكن الاتحاد المصري لم يرد بدوره. واختُتم البيان بالتأكيد على العلاقات القوية بين الطرفين وأمله في وصول الرد من جانب بيراميدز لتجنب حدوث أي أزمات لجماهيره.
ويتسع ملعب الدفاع الجوي لـ30 ألف متفرج، ما يعني مطالبة النادي التونسي بحضور 1500 من مشجعيه طبقا للنسبة المقررة.
من جانبه، ردّ بيراميدز من خلال بيان أصدره مكتبه الإعلامي أمس الخميس، مؤكدا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الحضور الجماهيري.
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